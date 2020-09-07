《保險觸覺－黎柱基》全方位家居保障，構建無憂安樂窩

《保險觸覺》每個人都希望能有一個安居之所，一個溫暖的家不只可為我們遮風擋雨，更是

心靈的避風港，尤其是在香港這個樓價及租金高昂的地方，其價值更是不言而喻。不過，縱然有

能力「安居」，但我們的安樂窩時刻受到天災、意外及失竊的威脅。因此，若然要構建無憂的安

樂窩，家居保險絕對是重要的元素之一。



＊免費「清潔及消毒服務保障」＊



面對新型冠狀病毒疫情持續蔓延，ＡＸＡ安盛繼早前為中小企客戶提供免費新型冠狀病毒中

小企保障後，現再進一步為客戶的安樂窩提供額外保障。由２０２０年９月１日起至１０月３１

日，ＡＸＡ安盛將為指定家居財物保險客戶提供免費額外「清潔及消毒服務保障」，與市民一起

共渡難關，齊心抗疫。

ＡＸＡ安盛承保的家居保險的保單持有人或任何同住於受保地址的人士於保障期內不幸確診

新型冠狀病毒，ＡＸＡ安盛將賠償上限１５００元的家居清潔及消毒費用，為客戶提供提供安全

的居住環境。



＊家居保險與火險互相補足＊



關於家居保險樓宇單位的保障，很多人會將「火險」及「家居保險」混為一談，但兩者的保

障範疇各有不同。火險只針對樓宇結構方面的保障，例如牆壁、天花、地板、窗戶及業主在購買

物業時已有的裝修，若單位結構不幸在火災中受損，火險就可為受保人提供重建受毀壞物業所需

的資金。至於居所內的財物就要靠家居保險提供保障，兩者互相補足，才能發揮全面的保障效果

。

家居保險的涵蓋範疇其實相當廣泛，普遍而言，保單會就受保居所遇到水災、山泥傾瀉、盜

竊或颱風等意外所造成的家居財物及個人物品的損壞提供賠償，包括傢俱、改良的固定裝置和裝

修、電器、衣物鞋履、貴重物品，甚至是冰箱內的食物。



＊保障延至個人層面及單位以外＊



另外，家居保險的保障不只限於受保單位，部分計劃的附加保障更延伸至個人層面，為受保

人提供全球私人財物保障。換言之，即使受保人身處受保居所以外、包括海外，一旦私人財物、

金錢，甚至因信用卡被盜用所招至的損失，均在受保範圍之內。除了上述財物的損失賠償，因家

居保險的受保居所因意外而導致的單位損失或損毀，所產生的裝修、清理災場，以及臨時居所的

開支，也可以按保單條款向保險公司提出索償。

家居保險的另一保障範疇，就是第三者責任。假如受保人及其同住的家人和家庭僱傭（在從

事其工作時）因受保居所發生意外，或在全球任何地方因其疏忽，而導致第三者身體受傷或財物

損毀，這項保障就會承擔事件所招致的訴訟或賠償費，當中涉及的金額動輒數十萬元，甚至以百

萬元計，由此可見該項保障對業主及租客來說都十分重要。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

