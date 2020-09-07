港股收跌１０５點報２４５８９失百天線，科指挫３４７點

《經濟通通訊社７日專訊》市場仍擔心高失業率不利美國經濟復甦，美股三大指數上周五反

覆向下。港股全日好淡拉鋸，１００天線（約２４６４８點）爭持。受美股上周五拖累，恆指低

開７４點報２４６２１。內地８月出口增長好過預期，大市掉頭回升，一度揚２１２，高見

２４９０８點，但投資者對後市戒心大，大市升幅大縮，在百天線爭持。受內地股市及美股期貨

拖累，港股午後跌幅擴大，曾低見２４４７５點，插穿１００天線（約２４６４７點），創８月

１０日以來新低；最終收報２４５８９，跌１０５點或跌０﹒４３％，主板成交１５８２﹒４２

億元減少２５﹒８％。國企指數報９７６４，跌１１９點或跌１﹒２１％。恆生科技指數曾插近

半成，收市報

７２４０點，跌３４７點或跌４﹒５７％。

內地股市下滑，上證綜合指數報３２９２，跌６２點或跌１﹒８７％；深證成份指數報

１３２８４，跌３７２點或跌２﹒７３％。兩市成交合計１﹒０２萬億元人民幣，較上日增近

２２％。

藍籌股普遍受壓，只有友邦（０１２９９）升５﹒９９％，報８２﹒３元力撐大市；騰訊控

股（００７００）跌１﹒３５％，報５１１元；匯控（００００５）下滑０﹒７６％，報

３２﹒８５元；港交所（００３８８）跌２﹒７９％，報３７０元；建行（００９３９）跌

０﹒３７％，報５﹒４２元；中移動（００９４１）跌１﹒０３％，報５２﹒６元。小米

（０１８１０）、阿里（０９９８８）及藥明（０２２６９）今日開始染藍，小米跌１﹒４３％

，報２４﹒１５元；阿里跌３﹒０７％，報２６５﹒６元；藥明生物跌３﹒５６％，報

１８１﹒５元為表現最差成分股。



＊或被美國列入貿易黑名單，中芯跌逾２成＊



中芯（００９８１）傳被美國考慮列入貿易黑名單，雖中芯自周末多次澄清與中國軍方無關

係，不過花旗重申叫沽中芯，收市大跌２２﹒８８％，報１８﹒２４元；連累華虹半導體

（０１３４７）亦大跌１４﹒４１％，報２４﹒９５元；上海復旦（０１３８５）亦降

３﹒８８％，報１６﹒３４元；半導體設備股ＡＳＭ（００５２２）則降２％，報８０﹒６５元

。

外電報道指，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）要求美鄉村地區網絡商替換華為、中興設備，

中興通訊（００７６３）跌４﹒３１％，報２０元。傳華為Ｍａｔｅ ４０手機大削訂單三成，

手機設備股亦捱沽。舜宇（０２３８２）跌２﹒３７％，報１１５﹒３元；瑞聲（０２０１８）

降２﹒６１％，報４６﹒７元；比亞迪電子（００２８５）挫７﹒３８％，報３８﹒３元；丘鈦

（０１４７８）插８﹒７１％，報８﹒９１元；鴻騰（０６０８８）也跌３﹒５４％，報３元。



＊恆生科指ＥＴＦ齊跌半成，港股通換馬股個別發展＊



恆生科技指數午後跌幅加劇，收市報７２４０點，跌３４７點或跌４﹒５７％，明顯跑輸恆

指、國指，連帶三家恆生科技指數相關ＥＴＦ跌約半成。南方恆生科技（０３０３３）跌

５﹒０９％，報７﹒２７元；恆生科技ＥＴＦ（０３０３２）跌４﹒８９％，報７﹒２９５元；

華夏恆生科技（０３０８８）跌５﹒３７％，報９﹒１７元。今日３０隻科指成分股僅２隻向上

，而微盟（０２０１３）獲大摩升目標，收升０﹒９７％，報１２﹒４６元；為表現最好科指成

份股。

「港股通」名單今生效，多隻新納入股份向好。九毛九（０９９２２）破頂，曾飆一成，惟

收市僅微升０﹒３５％，報１７﹒２６元；信達生物（０１８０１）勁升１１％，報５７﹒５元

；海吉亞醫療（０６０７８）升７﹒９４％，報５０﹒３元；民銀資本（０１１４１）狂飆

１５﹒８２％，報０﹒１８３元；天立教育（０１７７３）急升１５﹒７１％，報７﹒８８元。

但遭剔出深港通名單的海昌（０２２５５）插７﹒０２％，報０﹒５３元；同被踢走的泰昇

（００６８７）也插５﹒５６％，報０﹒５１元。



＊憧憬重啟旅遊業，南航東航齊彈７％＊



憧憬「十．一」黃金周帶旺旅遊業，航空股表現標青。南航（０１０５５）飆７﹒１９％，

報４﹒６２元；東航（００６７０）彈升７﹒０３％，報３﹒５元；國航（００７５３）漲

４﹒０１％，報５﹒７元；國泰（００２９３）走高１﹒１２％，報６﹒３元；中航租賃

（０２５８８）升２﹒５５％，報６０﹒４元；中航信息（００６９６）靠穩升０﹒２４％，報

１６﹒５８元。

汽車股造好，長汽（０２３３３）獲匯證上調目標價至１２﹒２元，股價曾破頂高見

９﹒７２元，收市升５﹒４５％，報９﹒４８元；吉利汽車（００１７５）在上交所科創板

ＩＰＯ的核狀態變更為「已問詢」，收升０﹒１２％，報１６﹒３６元；比亞迪（０１２１１）

升３﹒７２％，報８５元；華晨中國（０１１１４）跌０﹒２９％，報６﹒７６元；東風集團

（００４８９）跌０﹒７５％，報５﹒３２元。（ｃａ）

