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即市新聞

07/09/2020 16:11

港股收跌１０５點報２４５８９失百天線，科指挫３４７點

　　《經濟通通訊社７日專訊》市場仍擔心高失業率不利美國經濟復甦，美股三大指數上周五反
覆向下。港股全日好淡拉鋸，１００天線（約２４６４８點）爭持。受美股上周五拖累，恆指低
開７４點報２４６２１。內地８月出口增長好過預期，大市掉頭回升，一度揚２１２，高見
２４９０８點，但投資者對後市戒心大，大市升幅大縮，在百天線爭持。受內地股市及美股期貨
拖累，港股午後跌幅擴大，曾低見２４４７５點，插穿１００天線（約２４６４７點），創８月
１０日以來新低；最終收報２４５８９，跌１０５點或跌０﹒４３％，主板成交１５８２﹒４２
億元減少２５﹒８％。國企指數報９７６４，跌１１９點或跌１﹒２１％。恆生科技指數曾插近
半成，收市報
７２４０點，跌３４７點或跌４﹒５７％。
　　內地股市下滑，上證綜合指數報３２９２，跌６２點或跌１﹒８７％；深證成份指數報
１３２８４，跌３７２點或跌２﹒７３％。兩市成交合計１﹒０２萬億元人民幣，較上日增近
２２％。
　　藍籌股普遍受壓，只有友邦（０１２９９）升５﹒９９％，報８２﹒３元力撐大市；騰訊控
股（００７００）跌１﹒３５％，報５１１元；匯控（００００５）下滑０﹒７６％，報
３２﹒８５元；港交所（００３８８）跌２﹒７９％，報３７０元；建行（００９３９）跌
０﹒３７％，報５﹒４２元；中移動（００９４１）跌１﹒０３％，報５２﹒６元。小米
（０１８１０）、阿里（０９９８８）及藥明（０２２６９）今日開始染藍，小米跌１﹒４３％
，報２４﹒１５元；阿里跌３﹒０７％，報２６５﹒６元；藥明生物跌３﹒５６％，報
１８１﹒５元為表現最差成分股。

＊或被美國列入貿易黑名單，中芯跌逾２成＊

　　中芯（００９８１）傳被美國考慮列入貿易黑名單，雖中芯自周末多次澄清與中國軍方無關
係，不過花旗重申叫沽中芯，收市大跌２２﹒８８％，報１８﹒２４元；連累華虹半導體
（０１３４７）亦大跌１４﹒４１％，報２４﹒９５元；上海復旦（０１３８５）亦降
３﹒８８％，報１６﹒３４元；半導體設備股ＡＳＭ（００５２２）則降２％，報８０﹒６５元

　　外電報道指，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）要求美鄉村地區網絡商替換華為、中興設備，
中興通訊（００７６３）跌４﹒３１％，報２０元。傳華為Ｍａｔｅ　４０手機大削訂單三成，
手機設備股亦捱沽。舜宇（０２３８２）跌２﹒３７％，報１１５﹒３元；瑞聲（０２０１８）
降２﹒６１％，報４６﹒７元；比亞迪電子（００２８５）挫７﹒３８％，報３８﹒３元；丘鈦
（０１４７８）插８﹒７１％，報８﹒９１元；鴻騰（０６０８８）也跌３﹒５４％，報３元。

＊恆生科指ＥＴＦ齊跌半成，港股通換馬股個別發展＊

　　恆生科技指數午後跌幅加劇，收市報７２４０點，跌３４７點或跌４﹒５７％，明顯跑輸恆
指、國指，連帶三家恆生科技指數相關ＥＴＦ跌約半成。南方恆生科技（０３０３３）跌
５﹒０９％，報７﹒２７元；恆生科技ＥＴＦ（０３０３２）跌４﹒８９％，報７﹒２９５元；
華夏恆生科技（０３０８８）跌５﹒３７％，報９﹒１７元。今日３０隻科指成分股僅２隻向上
，而微盟（０２０１３）獲大摩升目標，收升０﹒９７％，報１２﹒４６元；為表現最好科指成
份股。
　　「港股通」名單今生效，多隻新納入股份向好。九毛九（０９９２２）破頂，曾飆一成，惟
收市僅微升０﹒３５％，報１７﹒２６元；信達生物（０１８０１）勁升１１％，報５７﹒５元
；海吉亞醫療（０６０７８）升７﹒９４％，報５０﹒３元；民銀資本（０１１４１）狂飆
１５﹒８２％，報０﹒１８３元；天立教育（０１７７３）急升１５﹒７１％，報７﹒８８元。
但遭剔出深港通名單的海昌（０２２５５）插７﹒０２％，報０﹒５３元；同被踢走的泰昇
（００６８７）也插５﹒５６％，報０﹒５１元。

＊憧憬重啟旅遊業，南航東航齊彈７％＊

　　憧憬「十．一」黃金周帶旺旅遊業，航空股表現標青。南航（０１０５５）飆７﹒１９％，
報４﹒６２元；東航（００６７０）彈升７﹒０３％，報３﹒５元；國航（００７５３）漲
４﹒０１％，報５﹒７元；國泰（００２９３）走高１﹒１２％，報６﹒３元；中航租賃
（０２５８８）升２﹒５５％，報６０﹒４元；中航信息（００６９６）靠穩升０﹒２４％，報
１６﹒５８元。
　　汽車股造好，長汽（０２３３３）獲匯證上調目標價至１２﹒２元，股價曾破頂高見
９﹒７２元，收市升５﹒４５％，報９﹒４８元；吉利汽車（００１７５）在上交所科創板
ＩＰＯ的核狀態變更為「已問詢」，收升０﹒１２％，報１６﹒３６元；比亞迪（０１２１１）
升３﹒７２％，報８５元；華晨中國（０１１１４）跌０﹒２９％，報６﹒７６元；東風集團
（００４８９）跌０﹒７５％，報５﹒３２元。（ｃａ）

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