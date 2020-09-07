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07/09/2020 10:50

《每周華語－黃溢華》西泠印社、核原爆點、捷克音樂、重工坦克

　　《每周華語》「格物致知」源於《禮記．大學》之八目（即格物、致知、誠意、正心、修身
、齊家、治國、平天下）。亦可譯為英語：「Ｓｔｕｄｙ　ｔｈｅ　ｐｈｅｎｏｍｅｎａ　ｏｆ
ｎａｔｕｒｅ　ｉｎ　ｏｒｄｅｒ　ｔｏ　ａｃｑｕｉｒｅ　ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ」。人類「格
物」幾千年之久！今又步入全新的世界，但因而面對新的天地╱機遇，但亦已步入了未知的新危
機。
　
　　西泠印社創建於１９０４年，社址浙江省杭州市。由篆刻家吳隱、丁仁等人創立。吳昌碩
（１８４４－１９２７）大師出任首位社長，國學大師饒宗頤（１９１７－２０１８）為第七任
西泠印社的社長。杭州的印社，以展出藏品為本，同時招募會員。相關業務卻於上海廣東路開辦
了上海西泠印社（１９０４至今）。研制及供應印泥、出版篆刻家的著作及印集等等。
１９２０年元旦，吳昌碩的《潛泉潤目》專著印行，因而有「潛泉印泥」專研之產品面世發售。
吳昌碩更為上海的西泠印社刻有社徽。中國文房四寶種類之多，把中國文化發揚光大。印泥╱印
章必不可少，而中國文化，不只由心靈而發，亦由獨特的文房四寶變為可觀賞百年、千年甚而更
久的各類文化經典作品。影響朝鮮、日本及東南亞各地區的文化，而中國的格物不只由「陰陽」
出發，也由文房四寶把中國的文化顯現出來。西方社會，有自身的格物方式╱方法：科學也。而
朝鮮╱日本吸收了中華文化，也有自身的融入方式，各自的格物自然大不同了。
　
　　西方格物的進程，衍生了有工業化、科學化。由蒸氣機、引擎、冶金、天文數學、航海甚而
航天，西方格物與「文房四寶」的終局「產物」當然有天大的差異。人家的周期表，元素一個一
個「加」入，形成了科學的基礎。居里夫婦發現了「放射」物質，有利有弊。利者，例如可作醫
療之用，癌症可用放射物質控制醫治，因為居里夫婦的研究成果，亦有「Ｘ－ｒａｙ（Ｘ－光）
」，使不可見的事物成為「可見」。當然，放射物質有殺傷力，居里夫婦及不少科研人，即使到
今天，亦因為「放射」科研而失去生命。
　
　　有核能，可惜也有殺人的核武器。而核能自身也極為危險，一有失誤：人命、大地，可損失
巨大，不易復原。前蘇聯及日本均因為核能失誤╱人禍╱天災，而有慘痛的教訓。日本多年前東
北地區險些兒全毀，正因為天災衍生了核災難。
　
　　各國進行格物好好好，但現代的格物，有別於西泠印社的文化╱心靈「格物」。用得不好，
武器太多，終成為禍端。文房四寶，上乘的筆、紙、印泥╱墨硯，「格物」人心，成果可代代相
傳。但現實上，西方的格物，百多二百年之前開始加速傳入亞洲各地區。
　
　　日本７０年代已有「子彈火車」，也有著名的東京鐵塔，而巴黎鐵塔更早地已是法國╱西方
的地標之一。７０年代末鄧小平先生訪問日本，也乘搭了「子彈火車」！４０多年之後，中國也
有自己的「高速」火車。
　
　　英國很早已有巨大的鐵路網，數理化走在歐洲╱全球前沿。當然，德國及法國及不少歐洲國
家亦有出色的科學家，文人，人家無「文房四寶」，無「西泠印社」，但也有甚為出色的文學、
音樂及文化。由大角度看，歐亞及其他地區，各自有出色的文化，但現實上，科學「格物」，主
打推動了地緣影響力！
　
　　波蘭、匈牙利、捷克都有甚為成功的科研人才、科學家及甚好的重工業基礎。居里夫人乃波
蘭人、入籍法國。至今天仍是唯一的一位科學家拿下諾貝爾物理學及化學獎！匈牙利馮卡門航天
動力學家，錢學森先生的老師，師生兩人都是航天學的先軀。匈牙利數學家及科學家都是創先河
的學者。捷克？音樂家、文化、小說、重工業、軍工都甚為出色。捷克「ＳＫＯＤＡ」車廠，不
只生產民用產品、汽車，也生產不少軍工產品及坦克。英國人看不起捷克的坦克，但法國甚而納
粹德國都有採用捷克坦克再加以發揚光大。納粹德國把捷克坦克加入自己的部隊，甚而改裝！成
為出色的「自走炮」！二戰之後，這一坦克甚而在瑞士軍隊中服役。可見捷克的重工業有其真實
的成就及基礎。
　
　　二戰後，波蘭、匈牙利及捷克等成為華沙公約國的成員。各國發展受限制，亦被前蘇聯「控
制」。今天已可以重新獨立，走自己的路，亦是歐盟的成員。捷克運動員成績甚好，國家足球隊
亦見好的表現：捷克國家隊的隊長也有來港！Ｉｎｔｅｌ的創辦人是匈牙利物理學家。捷克有兒
童插畫比賽，郵品也甚為出色，地球村細小的國家多的是，但仔細一看，人家也有自身的「文房
四寶」！各國有自身的格物形式及歷史長波╱發展歷程與限制。中國有黃河與長江、歐洲有多瑙
河……全球化，不代表不停的大融合，今天全球化要慢下來再找新的出路及方案。
　
　　張之洞也好、梁啟超也好，及很多代有識之士也好，都希望大清╱中國有更好的將來，有更
強大的國家。各國在今天高新科技、全球化之下，面對前所未有的考驗。不少歷史限制也因而面
對全新的衝擊。人口比一百年前、二百╱三百年前多了很多倍！資源不足，因而地緣形勢更為緊
張。但成敗得失之間，必須要共存，無「大、小」之別。有云：「己所不欲，勿施於人」。事實
上，老子《道德經》：「大音希聲、大象無形」更符合世情。

　　西方社會千百年累積的格成果確有其原創性。進步亦出現了船堅炮利的軍備，遠洋硬搶貿易
及推動自身的文化甚而取走了別人╱別國的土地╱資源。地緣政局因為「格物」有別而產生了巨
大的不公平、生產力。但中國自身的「格物」亦往「西學」走了百多年！急起直追已有成果，但
仍以「大音希聲」往前闖更為可取。《資深市場人士　黃溢華》
　
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