《鍾之日記》黑名單陰霾，中芯ＡＨ瀉

《鍾之日記》９月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國８月外貿數據喜憂參半，按美元計價，８月出口同比增９﹒５％，顯著高於市場預期的

增長７﹒１％，連續第三個月實現正增長，增速創下一年半以來最高。不過，８月進口同比下降

２﹒１％，遜於市場預期的升０﹒１％，且跌幅較７月擴大０﹒７個百分點。分析認為，供應鏈

的韌性和防疫物資需求是推動近期出口持續超預期的主要因素。近期人民幣升值對出口影響整體

有限，人民幣適度升值壓低進口價格一定幅度抵銷對出口拖累。而進口的低迷則由於疫情之下企

業經營困境沒有明顯改善，國內需求不旺所致。



＊港股收跌０﹒４３％，Ａ場失守三千三＊



香江魚缸全日好淡拉鋸，１００天線（約２４６４８點）爭持。受美股上周五拖累，恆指低

開７４點報２４６２１。內地８月出口增長好過預期，大市掉頭回升，一度揚２１２，高見

２４９０８點，但投資者對後市戒心大，大市升幅大縮，在百天線爭持。午後跌幅擴大，曾低見

２４４７５點，創８月１０日以來新低；最終收報２４５８９，跌１０５點或跌０﹒４３％，主

板成交１５８２﹒４２億元。恆生科技指數曾插近半成，收市報７２４０點，跌３４７點或跌

４﹒５７％。

祖國股市今日低開低走，午後持續下探尋底，滬綜指失守三千三，全日跌１﹒８７％，報

３２９２﹒５９點；深證成指大跌２﹒７３％；創業板指數更瀉３﹒３３％。兩市全日成交

１０２１５億元人民幣，較上一交易日急增２１﹒８％。外資連續第六日流出，全日淨賣出逾

５４億人民幣。



＊中芯股價蒸發，國產晶片迷惘＊



消息指美國政府正考慮將中國晶片製造龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）

列入貿易黑名單，原因是中芯國際業務或與中國軍方有關係。中芯作為中國實現自主產晶片的最

大希望，假若中芯遭到封殺，不但令華為處境雪上加霜，更恐令中國半導體產業出現缺口。

中芯國際堅稱其業務僅作民用及商用，否認涉軍，並表示願以誠懇、開放、透明的態度，與

美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

不過，投資者仍然恐慌，中芯國際Ａ股盤中最低見５８﹒６６元人民幣創上市新低，較上市

以來最高位９５元人幣大跌３８％，但仍較招股價２７﹒４６元人民幣高出１﹒１倍，最後全日

挫１１﹒３％。

中芯Ｈ股跌幅更恐怖，最低見１７﹒７６港元，大瀉２５％，收市大跌２３％，失守２０元

，較７月熱炒回Ａ時股價蒸發逾一半有多。有分析師指，中芯對政治因素敏感度高，一旦美國落

實制裁，股價最壞情況將回到基本步，即今年年初約１０港元水平。

中芯大跌，連累同業，華虹半導體（０１３４７）挫１４％，上海復旦（０１３８５）亦跌

３﹒９％；半導體設備股ＡＳＭ（００５２２）跌２％。



＊農夫山泉成史上最大凍資王，暗盤高招股價１倍＊



有「水中茅台」之稱的農夫山泉（０９６３３）明日上市，今日公布配發結果，共有７１萬

人認購。計及手續費所需資金，農夫山泉凍資６７７７億元，超額認購１１４７﹒３倍，成為史

上最大凍資王。農夫山泉發行價為２１﹒５元，以招股價上限定價，一手２００股，入場費約

４３４３元。一手中籤率１２％，認購１５０手穩獲一手，２９８張「頭錘飛」中籤率

０﹒１４％。農夫山泉發售逾３﹒８８億股，集資最多約８３億元。中金和摩根士丹利為農夫山

泉的聯席保薦人。

農夫山泉來港招股獲市場激烈反應，大眾齊齊抽股有兩大原因。一是市佔率高，農夫山泉於

內地樽裝水市場佔有率達兩成，連續８年居榜首，賣水的毛利率達到六成，遠高於其他飲料公司

，近３年平均收入增長亦高於全球行業平均，盈利增長強勁，因而獲得「水中茅台」之名。

其二，農夫山泉雖然集資不少，但公司上市前派息金額驚人，去年派息９５﹒９８億元人民

幣，超越香港ＩＰＯ計劃集資上限，公司今年８月１４日建議，將「歷史保留溢利」的７８億元

人民幣，宣派給上市前現有股東。農夫山泉目前並無為上市後訂任何預先釐定的派息率。

龍頭地位難取代，派息又如此高，農夫山泉今日於輝立暗盤交易系統中反應熱烈，開市價

３８元，較招股價２１﹒５元高７６﹒７４％。不計手續費，一手賺３３００元。現價報４３元

高招股價１倍。

另外，同業西藏水資源（０１１１５）亦沾光，今日勁升８％，報０﹒５４元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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