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即市新聞

07/09/2020 09:25

《股林淘金－林家亨》美股今晚休市，慎防納指再跌

　　《股林淘金》美國上周五（４日）公布的失業率下降至８﹒４％，比市埸預期的９﹒８％為
佳，美股先跌後回穩，但道指收市仍下跌了１５９點，約０﹒５６％，納指下跌１４４點，約
１﹒２７％。收市之後消息傳出Ｔｅｓｌａ汽車意外地未被納入標普５００指數成分股之內，在
延長交易時段，Ｔｅｓｌａ股價再跌６﹒４％，拖累今早（７日）亞洲時段美股納指期一度有
２％跌幅，現時９點該指數報跌７４點，道指期貨倒升近１００點。
　　預計今日港股早上應有過百點以上跌幅，但估計美資大戶在今天美股休市條件下，會力抗美
股期貨之下跌，在造好港股趁高部署對沖之後，稍後才再讓恆指下跌，故今天早上港股若未有下
跌時，不宜撈貨，除非恆指下跌接近保歷加通道底線附近２４６００點之下，則作例外，才可以
分階段吸納，以重磅新經濟藍籌股為主。另外，美國宣布或有機會制裁中芯國際（００９８１）
，投資者要留意此股的幅度風險！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有中芯國際股份
　
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