【外儲回升】中國８月外匯儲備增１０２億美元低預期，連升五個月

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，截至８月末，外匯儲備規模為３１６４６﹒０９

萬億美元，較７月末上升１０２﹒１８億美元，連升第五個月，惟升幅較７月的４２０﹒６億美

元顯著收窄，略低於市場預期的３﹒１７０５萬億美元。

８月未，黃金儲備繼續持平於６２６４萬盎司，為連續第１１個月維持不變。（ｗｌ）

