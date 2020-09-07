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即市新聞

07/09/2020 11:41

《融天納地－溫天納》環球博弈下匯率市場多變數

　　《融天納地》美國對中國連環出招，周末期間傳出美國擬納入更多科技企業進入實體清單，
而今天則是恆生指數成分股調整日，隨著更多科技股納入成分股指數，股指波動定必加大。
　
　　中美兩大國博弈不斷，在美國大選前，美國主觀意願定必是讓人民幣繼續升值，但實際上人
民幣匯率趨勢將如何？筆者認為匯率走勢屬內外因素影響下的結果，從內地經濟環境角度出發，
內地經濟運行穩步復甦，各地各部門復工復產有序推進。內地供應側、需求側增長速度均繼續向
好，其中供應側增長速度保持平穩增長，而需求側降幅較此前收窄，內地需求雖略弱但仍在持續
改善，為未來人民幣匯率的上升起支撐作用。再看先行指標ＰＭＩ，８月份製造業ＰＭＩ指數為
５１﹒０％，較上月微落０﹒１個百分點，新出口訂單指數為４９﹒１％，較上月提升０﹒７個
百分點，隨著海外復工復產加速以及穩外貿政策發力，出口總體向好，提振下月人民幣匯率。

　　從內地政策環境來看，貨幣政策需要持續應對各種不確定性，但沒有採取零利率甚至負利率
、或者量化寬鬆這樣的非常規經濟政策，對於未來人民幣匯率維持均衡水平具有一定的政策支撐
。從外部環境來看，８月份整體環球局面仍緊張，預計９月份將延續緊張趨勢，從而導致人民幣
匯率持續受壓。從上月底的情形來看，中美雙方就第一階段經貿協議落實進行了較預期略正面的
對話，貿易關係暫時緩和，但彼此政治關係依然緊張，美國仍潛在增加對內地企業及個人的制裁
，未來中美關係的變化仍是引起人民幣匯率波動的重要影響。若從美元指數的影響因素出發，因
受疫情影響，美國經濟基本面仍未復甦，聯儲局暗示貨幣政策繼續寬鬆增加市場看淡美元的預期
，此外，新一輪財政刺激計劃談判未取得進展，導致短期美元持續受壓，但９月份新一輪財政刺
激計劃存在通過的可能性，有助提升市場的樂觀情緒，增強市場對美元信心，或能支撐美元指數
反彈。整體而言，預計９月份美元指數將維持震蕩，對人民幣匯率升值或難以形成持續性的支撐

　
　　綜上所述，目前人民幣匯率趨勢主要受環球避險情緒和國際政治局勢的影響。從短線出發，
９月份影響人民幣匯率的因素在於８月份宏觀經濟數據、疫情復甦狀況、美元指數走勢、中美關
係的變化，以及美國國內經濟數據等，若相關因素的發展超出市場預期，將明顯擴大人民幣匯率
的波動幅度。從９月份整體形勢判斷，內地經濟穩步復甦狀況始終較其他國家理想，較強的經濟
基本面及持續處於高位的中外息差有助於提升市場樂觀預期、吸引境外資金流入，對人民幣匯率
上升仍有若干支撐作用。因美元指數存在反彈可能、而中美關係短期或緊張加劇、環球避險情緒
將導致人民幣匯率承受壓力，或不再出現單邊升值的格局。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
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