《匯市一周－徐惠芳》觀望加拿大歐洲議息，美元稍回升

《匯市一周》周一（７日）勞動節假期，美國及加拿大休市，料周初市況變動不大，本周關

注日本、德國、法國等貿易數據，美國的ＣＰＩ數據相對重要。市場觀望，本周三（９日）及四

（１０日），加拿大央行及歐洲央行分別舉行的議息會議，對匯市波動影響較大。周一數據留意

：德國７月工業生產年率及月率、英國８月Ｈａｌｉｆａｘ房價指數年率及月率。



美國８月非農就業數據錄得１３７萬人增加，略低於前值和預期，但是連續第４個月錄得增

長。另一重要就業數據，８月失業率為８﹒４％，遠低於預期的９﹒８％，更是連續第４個月回

落。



美國首次申領失業金救濟人數持續降至１００萬以下，持續申領失業救濟金人數減少，反映

美國就業市場改善，支持美元造好。美國８月平均工資錄，市場關注本周公布的美國８月ＰＰＩ

和ＣＰＩ月率數據，結果向好的話，有望支持美元。



澳洲８月ＡＮＺ招聘廣告年率為－３０﹒０％，前值－３４％；月率為１﹒６％，前值

１６﹒７％修正至１９﹒１％。澳洲７月出口月率為－４％，預估為－３％；澳洲７月進口月率

為７％，預估為８％。澳洲７月貿易帳為４６﹒０７億澳元，預估為５３﹒５０億澳元。澳洲第

二季度生產萎縮，致使經濟陷入了將近３０年來的首次衰退，維多利亞州的疫情重現，令復甦之

路更添變數。澳洲第二季度ＧＤＰ出現收縮且遜於預期，澳元兌美元現時在０﹒７２８５水平整

固，趨勢仍往上，下方支持０﹒７２００、０﹒７１４０。



＊本周加拿大及歐洲央行議息＊



本周有兩個央行議息，周三及周四，加拿大和歐洲央行議息。加拿大的經濟復甦走勢強勁，

為加元提供良好支持。加拿大應付疫情危機而採取的貨幣和財政政策漸見成效，無論就業和消費

數據均大幅回升，６月ＧＤＰ增長率升至６﹒５％，市場預期，加拿大央行將維持政策不變。觀

望能源通訊署ＥＩＡ公布月度短期能源展望報告。油價穩健，間接推動加元強勢，美元兌加元留

意１﹒３１８０的阻力，以及１﹒２９８０的支持，料短線維持在此區間上落。



本周四，歐洲央行議息，行長拉加德將發表講話。自歐洲央行推行緊急抗疫購債計劃

（ＰＥＰＰ）後，歐元持續升值，強歐元或增加出口壓力、影響經濟復甦，拉加德講話或影響歐

元走勢。議息前，歐元區將公布第二季度就業人數季率和德國８月ＣＰＩ月率終值，若這些數據

結果疲弱，拖累歐元下行。關注新一輪英國後脫歐談判。技術上，歐元兌美元於１﹒２０高位回

落並跌破１０日均線１﹒１８６０，若跌破２０日均線，下方支持１﹒１７８０、１﹒１６８５

。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》



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