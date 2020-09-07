《ＥＴＦ透視－陳承冲》人工智能和半導體技術助力自動駕駛提速

《ＥＴＦ透視》隨著人工智能和半導體技術的進一步演進以及５Ｇ互聯網基礎設施的逐步建

成，汽車自動駕駛正成為現實且受到越來越多消費者的認可。

自動駕駛需要高精度的地圖數據、雲端運算、仿真科技等核心技術和算法，必須通過汽車的

感應、雷達等控制系統、道路方面的互聯網絡以及可以儲存大量數據的雲端運算這三方面的結合

才能實現。

根據國際自動機工程師學會（ＳＡＥ）的標準，目前自動駕駛分為Ｌ０－Ｌ５六個級別，

Ｌ０－Ｌ２屬於較低級別，駕駛者仍然需要監測道路情況，系統僅提供部分輔助駕駛功能。Ｌ３

－Ｌ５分別為有條件自動駕駛、高度自動駕駛和全自動駕駛，由自動駕駛系統檢測道路情況，不

需要駕駛者掌控方向盤或檢測道路情況。



＊政策支持智能駕駛＊



今年２月，國家發展改革委員會等１１部委聯合印發了《智能汽車創新發展戰略》，提出了

２０２５年實現有條件智能駕駛汽車的規模化生產（Ｌ３級別），２０３５年全面建成中國標準

的智能汽車體系的願景。３月，工業和信息化部也在其官網發布了《汽車駕駛自動化分級》推薦

性國家標準報批公示，擬於２０２１年１月１日實施。

在政策支持、技術演進和市場驅動等多重因素的推動下，中國自動駕駛市場正進入快速上升

期。目前中國的自動駕駛汽車仍以Ｌ２為主，並已經開始向Ｌ３邁進。前瞻產業研究院預計到

２０２０年，中國車聯網市場規模將突破２０００億元，滲透率超過２０％；到２０２５年，滲

透率有望提升至７７％。

自動駕駛正引發市場越來越多的關注和興趣，而支撐自動駕駛發展的人工智能和半導體技術

也將獲得更廣泛的應用，為相關領域的交易所交易基金（ＥＴＦ）帶來巨大的投資機會。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

