《陶冬天下－陶冬》科技股價大回調，非農就業小進帳

《陶冬天下》美國就業數據好過市場預期，總統特朗普也沒有出位言論，但是美國科技股上

周卻十分動盪，ＮＡＳＤＡＱ於周四（３日）暴挫５％，周五（４日）早盤再跌５％，直至抄底

資金入場。ＮＡＳＤＡＱ錄得３月股災以來最慘烈的下跌，起因是英國一家基金大手賣出汽車公

司的早期投資，接下來傳出日本一家基金過去一個月買下巨額科技股期權，觸動投資者獲利回吐

潮。美國科技股震盪，恐慌指數ＶＩＸ一度升至３７﹒５，投資者去槓桿、避風險。歐洲股市大

體跟隨美股走勢，不過銀行股有較好的表現。債市仍在消化聯儲新推出的平均通脹目標方法，國

債先升後回，十年期國債利率收報０﹒７１５％。因應債市變化，美元指數先跌後升。石油市場

擔心需求前景，還擔心ＯＰＥＣ的增產計劃，布蘭特石油期貨探高後一路下挫。黃金上周衝

２０００點不果後輾轉回調。



日本一家ＶＣ巨頭披露，在過去數月買入了巨量的美國科技巨頭的看多期權，據報交易員估

算規模在數十億美元以上。這在公司股票衍生產品市場，是極其罕見的。期權帶動現股價格，迫

使期權莊家大手買入現股對沖風險，而股價與成交量的暴漲又吸引散戶的湧入，ＥＴＦ也跟風而

至。這個解釋了幾隻科技巨頭股價的暴漲，也解釋了衍生品市場成交量的暴漲。當ＶＣ巨頭披露

出自己的期權動作後，市場出現逼多，獲利盤趁機了結離場。這是一場股災的前戲，還是獲利整

固？筆者傾向於相信是後者。３月股災後科技股暴漲，嚴重超買，出現久違的調整很自然。但是

多數科技巨頭的盈利基本面十分健全，與當年Ｄｏｔｃｏｍ泡沫不可同日而語。而且，聯儲在製

造巨大的新增流動性，舊經濟公司的盈利存在不確定性，退出的資金相信最終還會回來。此事件

值得留意的是，一家基金的魯莽行動可能給整個市場帶來意想之外的震盪，是所謂黑天鵝風險。



美國８月非農就業數據略好過預期，不過上升動能在萎縮。８月新增加了１３７１Ｋ就業機

會，ｖｓ預期的１３５０Ｋ和上期的１７６３Ｋ，失業率降至８﹒４％，時薪環比漲０﹒４％。

這組數字是強的，不過被２３８Ｋ人口普查的短期工誇大了，普查工作秋季會結束。受到疫情打

擊最重的休閒與接待行業新增了１７４Ｋ，但是比疫情前仍少了４百萬個就業機會。８月數字顯

示儘管疫情出現反覆，就業市場仍在復甦，但是近期風險似乎在下端，財政支出有點強弩之末的

感覺，個人可支配收入在下降，地方政府財政捉襟見肘。美國經濟何去何從，很大程度上取決的

在國會山爭議不休的ＣＡＲＥＳ救援計劃。筆者認為，人流解禁所帶來的初期反彈，可能接近尾

聲，全球增長預計在９月見短頂，接下來就是第二期復甦，一切取決於就業恢復和消費情緒恢復

，而這部分復甦之途估計艱難曲折。至於時薪增長，應該觀望多一點時間，此數據一向比較波動

。



本周重要事件不多，值得留意的是英國與歐盟的新一輪貿易談判（９月７－１１日）。歐洲

央行例會不會有政策變化；美國聯儲進入會議前靜默期。英國７月ＧＤＰ，預測環比５％。美國

８月核心ＣＰＩ環比漲０﹒３％，同比１﹒６％。中國數據關註８月全社會融資數據。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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