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即市新聞

07/09/2020 09:14

《陶冬天下－陶冬》科技股價大回調，非農就業小進帳

　　《陶冬天下》美國就業數據好過市場預期，總統特朗普也沒有出位言論，但是美國科技股上
周卻十分動盪，ＮＡＳＤＡＱ於周四（３日）暴挫５％，周五（４日）早盤再跌５％，直至抄底
資金入場。ＮＡＳＤＡＱ錄得３月股災以來最慘烈的下跌，起因是英國一家基金大手賣出汽車公
司的早期投資，接下來傳出日本一家基金過去一個月買下巨額科技股期權，觸動投資者獲利回吐
潮。美國科技股震盪，恐慌指數ＶＩＸ一度升至３７﹒５，投資者去槓桿、避風險。歐洲股市大
體跟隨美股走勢，不過銀行股有較好的表現。債市仍在消化聯儲新推出的平均通脹目標方法，國
債先升後回，十年期國債利率收報０﹒７１５％。因應債市變化，美元指數先跌後升。石油市場
擔心需求前景，還擔心ＯＰＥＣ的增產計劃，布蘭特石油期貨探高後一路下挫。黃金上周衝
２０００點不果後輾轉回調。
　
　　日本一家ＶＣ巨頭披露，在過去數月買入了巨量的美國科技巨頭的看多期權，據報交易員估
算規模在數十億美元以上。這在公司股票衍生產品市場，是極其罕見的。期權帶動現股價格，迫
使期權莊家大手買入現股對沖風險，而股價與成交量的暴漲又吸引散戶的湧入，ＥＴＦ也跟風而
至。這個解釋了幾隻科技巨頭股價的暴漲，也解釋了衍生品市場成交量的暴漲。當ＶＣ巨頭披露
出自己的期權動作後，市場出現逼多，獲利盤趁機了結離場。這是一場股災的前戲，還是獲利整
固？筆者傾向於相信是後者。３月股災後科技股暴漲，嚴重超買，出現久違的調整很自然。但是
多數科技巨頭的盈利基本面十分健全，與當年Ｄｏｔｃｏｍ泡沫不可同日而語。而且，聯儲在製
造巨大的新增流動性，舊經濟公司的盈利存在不確定性，退出的資金相信最終還會回來。此事件
值得留意的是，一家基金的魯莽行動可能給整個市場帶來意想之外的震盪，是所謂黑天鵝風險。
　
　　美國８月非農就業數據略好過預期，不過上升動能在萎縮。８月新增加了１３７１Ｋ就業機
會，ｖｓ預期的１３５０Ｋ和上期的１７６３Ｋ，失業率降至８﹒４％，時薪環比漲０﹒４％。
這組數字是強的，不過被２３８Ｋ人口普查的短期工誇大了，普查工作秋季會結束。受到疫情打
擊最重的休閒與接待行業新增了１７４Ｋ，但是比疫情前仍少了４百萬個就業機會。８月數字顯
示儘管疫情出現反覆，就業市場仍在復甦，但是近期風險似乎在下端，財政支出有點強弩之末的
感覺，個人可支配收入在下降，地方政府財政捉襟見肘。美國經濟何去何從，很大程度上取決的
在國會山爭議不休的ＣＡＲＥＳ救援計劃。筆者認為，人流解禁所帶來的初期反彈，可能接近尾
聲，全球增長預計在９月見短頂，接下來就是第二期復甦，一切取決於就業恢復和消費情緒恢復
，而這部分復甦之途估計艱難曲折。至於時薪增長，應該觀望多一點時間，此數據一向比較波動

　
　　本周重要事件不多，值得留意的是英國與歐盟的新一輪貿易談判（９月７－１１日）。歐洲
央行例會不會有政策變化；美國聯儲進入會議前靜默期。英國７月ＧＤＰ，預測環比５％。美國
８月核心ＣＰＩ環比漲０﹒３％，同比１﹒６％。中國數據關註８月全社會融資數據。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。
　
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