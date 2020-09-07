《缸邊隨筆－石鏡泉》中美股市

《缸邊隨筆》有論者認為，可以買股不買市，但筆者總覺得，買股不能不看市，因為覆巢之

下，能有完卵？



上周四（３日），美股三個指數均跌，有論者認為，是科技股拖跌的，但在之前數日，不也

正是說科技股推升美股？是的，數日前蘋果１拆４，股價就跟著升、升、升，一如筆者之前述及

，一個橙切四塊，還總是一個橙嘛，怎可能變成兩個橙？要變成兩個橙或更多個橙，是否應把種

子種下，等些時日才成？一個橙切四塊變八塊，不要說不是泡沫，所以在上周四，蘋果股價就跌

８％，多於納斯達克的５％跌幅。



上周五（４日），筆者文「Ｗｈｉｔｅ Ｈｏｕｓｅ Ｓｉｅｇｅ」，真是天理循環，美國

成日要分裂人家國家；但今日，卻是個「新版南北戰爭」。



林肯解放黑奴百多年後，黑人仍被極不公平對待，以至被虐殺，才導致今日的社會亂事。特

朗普將這亂事歸咎於反對他連任的部署，而不認識是百年來對黑人的打壓，ＢＬＭ

（Ｂｌａｃｋ ｌｉｖｅｓ ｍａｔｔｅｒ）對特朗普言，只是個幌子，如此下來，９月１７日

的佔領白宮行動，定會發生；作為投資者，當街上有亂事、有槍聲，股票交易大堂仍可以平和地

炒上去而不是炒下去？



＊帝國起跌乃大循環＊



在這個社會動亂背後，還有個更大的背景，投資家Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ在２０２０年３月

２９日寫了本書《Ｔｈｅ Ｃｈａｎｇｉｎｇ Ｗｏｒｌｄ Ｏｒｄｅｒ》。我有侯姓朋友，是

位資深投資者，看書後，寫了個撮要及分析，對各位認識美股市場，良有幫助：



Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ說：帝國及其儲備貨幣上升和下降的大循環是一個始於戰爭之後新世界

秩序的循環，在這種循環中（ａ）存在著和平。繁榮和生產力增強的環境，債務增長分配合理且

可持續（例如，大部分債務被用於生產性收益，其收益要大於償債能力，因此大部分債務都可以

償還），股票表現出色，整個社會都從受益於繁榮的個人中富裕起來，儘管他們獲得的收益不成

比例，那導致（ｂ）債務過度增長以資助投機活動和過度消費，令收入不足以償還債務，這導致

（ｃ）中央銀行降低利率並提供更多信貸，從而產生更大的貧富差距以及過度負債，直至（ｄ）

過度負債變得如此之大，中央銀行失去了創造「自我償還」信貸增長的能力（在沒有央行補貼下

即可償還的債務並不會令債券加速增長），那造成（ｅ）嚴重的經濟下滑，令財富差距增大到導

致內部（政治）衝突，並導致（ｆ）大量發行貨幣、重大債務重組和通過稅收變化而帶來的大量

財富再分配（ｇ）相對於新興大國而言，領導大國在金融、經濟和政治上的脆弱性，會導致與新

興大國的戰爭，最終界定贏家和輸家並產生新世界秩序。



大多數經歷這種循環的世界大國都有其「陽光下的時光」，這是由於其處境的獨特性以及其

性格和文化的本質所致（例如，他們必須具備必不可少的要素才能勤奮而聰明地工作、自我守紀

律、廣泛受過教育等），也有他們的「衰落階段」，一直持續到他們相對不重要的狀態。有些人

會痛苦地下降，也有些人會優雅地做到這一點。許多帝國和王朝維持了數百年，而美國的２４４

年歷史已證明自己是當今世界上最持久的國家之一。



統計數據似乎表明，美國在這一大國周期中已經進入７５％（＋╱－１０％），可逆的機會

不高。



應用Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ的模型，我想：經濟方面，美國已經陷入「大蕭條ＩＩ」而不能自

拔。現在是大量發行貨幣，進一步的財政刺激則受制於兩黨之爭；不管哪一黨當選，重大債務重

組在所難免。至於通過稅收變化而帶來大量財富再分配則有待民主黨的當選，否則就是財富差距

進一步增大到導致內部政治衝突激化。政治衝突會被激化到甚麼程度？左右兩方面的民間組織大

量殺傷市民的話，不同的州份就會有不同的處理態度。最終會到哪個階段？不同州政府的態度是

會導致「內戰」的。「南北戰爭」是美國的歷史經驗，誰說不會重演？



＊美股是時候下跌＊



美國在大形勢上是印錢，去支持福利和股市，但印了的錢是否真會跑去股市，《彭博》資料

話不是，自２０２０年初，流入股市的資金是減少中，並曾一度少於２００８年雷曼爆發後，原

因可能是標普５００的ＰＥ已達科網爆破的歷史高水平，投資者怎能不怕？將自２０１２年以來

，標普５００的頂，連成一線，竟可劃出條阻力線，近日到了美股下跌，亦是時候；之後會跌多

少，走著瞧。



美股有危，中國股市又如何？



國內是疫情、水情、社會情均趨向穩定，外資看在眼裏，故資金續有來華，摩根士丹利更估

在未來數年，來華資金每年有２０００億至３０００億美元。不過，投資者不能光看這個就可安

寢無憂。因為游資就是游資，可以來，亦可以去。



＊Ａ股宜待資金重臨＊



今年以來北向資金流入流出情況，今年北向資金整體流入多，只在３月股跌期有流出

，但到今年７月、８月，以至９月迄今，北向資金流入已減少以至流出，這就解釋了，為何Ａ股

近月徘徊不前了。作為小戶投資者，對Ａ股有信心之餘，也不能不考慮當前時務，忍一忍，待北

向資金重臨才可借乘風勢。



截至上周四（９月３日）的５個交易日，資金流入各指數板塊的資金流，可見是創業板較受

青睞。至於在上周四不同板塊的資金流出╱入情況看出甚麼？以近日勢頭看：



（１）鋼鐵竟可有資金流入，是炒落後，還是看經濟復甦後的建設需求？



（２）之前熱炒的醫藥生物見受冷落，從表二可以看出。



（３）消費電子、大消費、高盈利，手機股和華為概念板塊見受棄。



（４）半導體及相關股見受捧。



＊股市靠「水」而活＊



股市，是靠「水」而活，有謂「魚缸無水魚難養」，在短線大盤仍在回調時，不要急於買貨

，待震盪整理後，看成交來作取向；市要升，先要成交升，如成交不升，反跌，市將跌，Ａ股如

是，恆指亦如是。《資深投資者 石鏡泉》



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