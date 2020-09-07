【新冠肺炎】本港新增１１宗確診，１０宗本地感染５宗普檢發現

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增

１１宗新冠肺炎確診個案，其中１宗屬輸入個案，１０宗本地感染，其中，６宗與之前個案相關

（１宗由普及社區檢測╱全民檢測發現），餘下４宗源頭不明個案亦透過全民檢測找出，即全日

有５宗確診經全民檢測發現。另有少於１０宗初步陽性個案。



＊大圍交通城小型爆發＊



１０宗本地感染個案中，其中５宗為大圍交通城關連個案，包括其中１名６樓的商戶經全民

檢測確診，該樓層共有１２戶，累計有４戶中招，之前亦有到訪過該層的人士染病，而地下管理

處亦多２人染疫，其中１人的２名家人亦確診。張竹君認為，大圍交通城已屬小型爆發，故全棟

樓的人士都需要檢測。



＊再有孕婦確診＊



至於４宗源頭不明個案，全部經全民檢測確診，包括１名於太子道西任配藥員的３３周孕婦

，其３０多位同事需留樣本檢測；１名在牛頭角嘉豪酒家工作的６３歲員工，家住藍田康柏苑；

一名居住在荃灣石圍角邨的退休人士，平時會楊屋道街市買餸；另一人是家庭主婦，住在彩虹邨

，會到彩虹道晨運及到牛池灣街市買餸。當局另外發現一宗「復陽」個案，事主８月２９日出院

，相信並非再次感染。（ｈｙ）

