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07/09/2020 16:33

【新冠肺炎】本港新增１１宗確診，１０宗本地感染５宗普檢發現

　　《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增
１１宗新冠肺炎確診個案，其中１宗屬輸入個案，１０宗本地感染，其中，６宗與之前個案相關
（１宗由普及社區檢測╱全民檢測發現），餘下４宗源頭不明個案亦透過全民檢測找出，即全日
有５宗確診經全民檢測發現。另有少於１０宗初步陽性個案。

＊大圍交通城小型爆發＊

　　１０宗本地感染個案中，其中５宗為大圍交通城關連個案，包括其中１名６樓的商戶經全民
檢測確診，該樓層共有１２戶，累計有４戶中招，之前亦有到訪過該層的人士染病，而地下管理
處亦多２人染疫，其中１人的２名家人亦確診。張竹君認為，大圍交通城已屬小型爆發，故全棟
樓的人士都需要檢測。

＊再有孕婦確診＊

　　至於４宗源頭不明個案，全部經全民檢測確診，包括１名於太子道西任配藥員的３３周孕婦
，其３０多位同事需留樣本檢測；１名在牛頭角嘉豪酒家工作的６３歲員工，家住藍田康柏苑；
一名居住在荃灣石圍角邨的退休人士，平時會楊屋道街市買餸；另一人是家庭主婦，住在彩虹邨
，會到彩虹道晨運及到牛池灣街市買餸。當局另外發現一宗「復陽」個案，事主８月２９日出院
，相信並非再次感染。（ｈｙ）

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