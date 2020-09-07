《日入而息》農夫山泉暗盤升近倍，中芯指與中國軍方毫無關係

《今天重點》﹡農夫山泉暗盤收報４１﹒２５元，高招股價近９２％

﹡中芯指與中國軍方毫無關係，冀與美國溝通化解歧見美國威脅將中芯列入黑

名單，中方表示赤裸裸的霸權行徑

﹡中國８月人幣計出口同比增１１﹒６％進口跌０﹒５％；中國８月美元計出

口增９﹒５％勝預期，進口降幅擴大

﹡本港新增１１宗確診，１０宗本地感染５宗普檢發現

﹡「快必」譚得志涉嫌發表憎惡藐視政府言論被捕；譚得志被捕，陳文敏稱

「發表煽動文字罪」相當過時



《即日市況》﹡港股收跌１０５點報２４５８９失百天線，科指挫３４７點



《深滬股市》﹡８月貿易數據喜憂參半，滬指收挫１﹒８７％失三千三



《美元匯價》﹡歐元未能企穩於２０天線上，只適低位吸納；歐元最新報１﹒１８１８╱

２１，日圓最新報１０６﹒２０╱２２



《公司資訊》﹡Ｈｏｎ（０８２５９）擬與深圳仟枝生科合作開展國內大健康業務

﹡百應（０８５２５）福建醋廠建造合約作價１０００萬元人幣，料年尾竣工

﹡信基沙溪（０３６０３）廣州項目土地或被徵用，屆時將解除收購事項

﹡香港電訊（０６８２３）推出Ｃｌｕｂ Ｈｏｐｅ網上公益平台

﹡國壽（０２６２８）新加坡分公司據報未來５年計劃招聘５００多名顧問

﹡基石藥業（０２６１６）普拉替尼藥上市申請獲受理兼納優先審評

﹡張勇冀阿里（０９９８８）於２０３６年，能服務全球２０億消費者

﹡港交所（００３８８）委任魏立德為首席風險總監

﹡華領醫藥（０２５５２）料糖尿病新藥臨床試驗月初完成，爭取明年底上市

﹡華潤醫藥（０３３２０）華潤健康鄉村公益項目在北京正式啟動

﹡新創建（００６５９）晉身為恆生可持續發展企業指數及恆生ＥＳＧ５０指

數成分股

﹡董清世增持信義玻璃（００８６８）１１２萬股，持股量增至１１﹒０２％

﹡龍光（０３３８０）８月合約銷售１３０﹒２億元人民幣，按年增６４％

﹡開源控股（０１２１５）巴黎Ｍａｒｒｉｏｔｔ酒店延至１０月重開

﹡中國旭陽（０１９０７）料化工業務全年可錄得盈利，氫能源將成為集團第

五大業務

﹡小米（０１８１０）原碧桂園副總裁彭志斌，將出任集團副總裁及首席人才

官

﹡普匯中金（００９９７）附屬借出２６００萬元人幣予陝西滾石新天地文化

投資

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥約５６３３萬元增持長實（０１１１３）１３５﹒６５

萬股

﹡萬華媒體（００４２６）附屬與獨立第三方設計師公司成立電子商貿合營公

司

﹡證監會對天合化工（０１６１９）執董展開研訊，並尋求法庭向投資者作出

賠償命令

﹡亞盛醫藥（０６８５５）慢性淋巴細胞白血病藥獲ＦＤＡ第二個孤兒藥資格

認定

﹡正商實業（００１８５）郭柏成辭任聯席公司秘書及首席財務總監一職

﹡天鴿互動（０１９８０）認購永明金融理財產品，涉９６５萬美元

﹡譽宴集團（０１４８３）附屬公司獲現金增資８０００萬元人民幣

﹡螞蟻集團回復上交所首輪問詢函：與微信不具可比性



《國企紅籌》﹡遠洋集團（０３３７７）建議分拆遠洋服務在港上市

﹡招商局中國基金（００１３３）附屬投資國科瑞華三期基金，涉５０００萬

元人民幣

﹡四川成渝高速（００１０７）收到工程補助資金１﹒３３億元人民幣

﹡龍源（００９１６）８月完成發電量按年升１０％至３９４萬兆瓦時



《神州民企》﹡陽光１００（０２６０８）８月合同銷售減逾五成至約３﹒９億元人民幣

﹡比亞迪（０１２１１）８月汽車銷量按年升２％至３﹒６８萬輛



《中國要聞》﹡中國８月人幣計出口同比增１１﹒６％進口跌０﹒５％

﹡中國８月美元計出口增９﹒５％勝預期，進口降幅擴大

﹡海關表示首８月原油、煤、天然氣和大豆等進口量增價跌

﹡首８月中國對美國出口１﹒８７萬億元人民幣，跌０﹒５％

﹡沈陽上調二套房首付比至五成，禁止分期支付和首付貸

﹡社科院報告：內地房價預計兩三年內維持高位盤整

﹡工信部表示推動方便食品行業，增品種、提品質、創品牌

﹡內地預告削燃料電池汽車產業補貼，不鼓勵跟風上馬

﹡玻璃協會表示玻璃原片價格暴漲，不利深加工行業發展

﹡復星國際郭廣昌稱ＦＣ２Ｍ是開放、多元的生態系統

﹡學前教育法草案徵意見，明確幼兒園不得直接間接上市

﹡滬深交易所就基礎設施ＲＥＩＴｓ規則徵求意見

﹡銀保監修訂信保統計制度，若險企多次錯報將入黑名單

﹡北京金融監管局表示第三批金融科技監管沙盒將擴大範圍

﹡北京副市長殷勇稱北京利用冬奧會在數字貨幣先行先試

﹡北京將建全國數字經濟先導區，聚焦基建等六大方向

﹡陳吉寧稱打造北京成國家服務業擴大開放綜合示範區

﹡中證監趙敏稱監管層正抓緊推進證券集體訴訟制度落地

﹡吳清稱上海國際金融中心建設離不開中小投資者參與

﹡洪磊稱期貨及衍生品市場頂層設計可借鑒新證券法

﹡債券通完成首筆到期違約債券轉讓交易

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡中芯（００９８１）與中國軍方毫無關係，冀與美國溝通化解歧見

﹡中國將在渤海和黃海舉行軍事演習

﹡日本擬生產導彈攔截專用艦，代替陸上導彈攔截系統

﹡紐約梅隆銀行表示投資者對中國信心未有因中美關係減退

﹡環時表示中國將逐步減持四分之一美債，極端情況擬全沽

﹡粵港澳大灣區綠色金融聯盟在廣州揭牌

﹡中印防長會晤後仍無共識，互相指責違反兩國協議

﹡吉利汽車Ａ股科創板ＩＰＯ審核狀態變更「已問詢」

﹡中國嚴管消費貸款利率上限，螞蟻金服產品或受制

﹡天貓國際料今年雙１１實現成交過億元品牌數量將翻倍

﹡特斯拉斥１００萬美元在昆明成立汽車銷售服務新公司

﹡中國煤炭交易中心表示煤炭綜合交易價格指數止跌回升

﹡中國８月外匯儲備增１０２億美元低預期，連升五個月

﹡上海體育局表示周三起推出體育消費券，共計２０００億元

﹡美國威脅將中芯列入黑名單，中方表示赤裸裸的霸權行徑

﹡外匯局表示８月外儲升幅為０﹒３％，外匯供求基本平穩

﹡上清所表示向境外機構投資者提供現券循環自動結算功能；向相關結算成員

提供到期結算確認功能



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１２６０１﹒４點



《其他消息》﹡九龍遊行拘２８９人，新巴司機涉危險駕駛被捕

﹡何俊堯被調職暫不審刑事案，曾斥警員「大話冚大話」

﹡警方表示被捕新巴司機，涉嫌危險駕駛及藏有攻擊性武器

﹡「快必」譚得志涉嫌發表憎惡藐視政府言論被捕

﹡譚得志被捕，陳文敏稱「發表煽動文字罪」相當過時

﹡陳茂波稱港力拓創科，助商界迎新常態

﹡報告替提高城市韌性和智慧化水準是城市高品質發展的關鍵

﹡團結香港基金倡通識科審查範圍擴大至補充教材

﹡金管局表示８月底官方外匯儲備資產維持４５００億美元

﹡房協五年來首度見紅，年度虧損達１０﹒３億元

﹡華僑銀行表示第三季經濟收縮幅度收窄，金管局干預未完

﹡經絡料今年現樓按揭宗數將跌兩成，樓花按揭減四成

﹡深股通額度全日流走逾２３億元；滬股通額度全日流走１２﹒６億元，陸股

通流出近５５億

﹡系統未準備就緒，「理財通」恐未能今年內推出

﹡機遇之城２０２０表示北上廣深攬前四，香港急跌至第九

﹡基匯資本完成互聯網數據中心平台募資１３億美元

﹡鄧成波標售上海街全幢商住物業，意向價約２﹒３８億

﹡中原表示兩個銅鑼灣銀座式商廈招租，意向呎租３８元起



《新冠肺炎》﹡本港新增１１宗確診，１０宗本地感染５宗普檢發現

﹡陳薇稱重組新冠疫苗對變異病毒全覆蓋，目標年產３億

﹡男子經社區檢測對病毒初步陽性，入院覆檢呈陰性

﹡工信部赴京滬、江蘇調研核酸檢測設備生產供應情況

﹡北京新發地市場疫情後全面復市，將恢復歷史供應水平

﹡聶德權稱普及檢測逾１０２萬市民已採樣，重覆比例少

﹡信諾表示疫情下香港整體健康指標下跌，港人憂經濟問題

﹡陳肇始視察駱克道體育館社區檢測中心

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