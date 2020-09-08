《日出而作》歐洲股市上升，美元重上９３水平金偏軟，油價下挫

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 休市

標普５００ 休市

納斯達克 休市

倫敦富時１００ ５９３７﹒４０ 升１３８﹒３２點╱２﹒３９％

法蘭克福ＤＡＸ １３１００﹒２８ 升２５７﹒６２點╱２﹒０１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５０５３﹒７２ 升 ８８﹒６５點╱１﹒７９％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒３１，歐元兌美元１﹒１８１７



《最新資訊》﹡福祿（０２１０１）首日孖展１３７億，超購１５３倍

﹡南韓三星１１月底關閉在華唯一一座電視工廠

﹡紐約梅隆中美角力，合規人員需求增

﹡日本第二季經濟增長終值萎縮２８﹒１％，遜初值預期

﹡美國休市，歐洲股市向好上漲，英國富時收高逾２％

﹡英國脫歐協議面臨風險，英鎊兌美元跌１％

﹡嘉和生物藥業本周尋求上市聆訊，集資２３億元

﹡新華社美方破壞中美人文交流將導致嚴重後果

﹡中國印軍上日再次越線違反協議，屬嚴重軍事挑釁

﹡印度青年邊境打獵疑被解放軍帶走，中國稱未得悉事件

﹡光榮建築（０９９９８）料全年度盈轉蝕１５２０萬坡元

﹡特朗普民主黨為了大選，不想商討新一輪紓困方案

﹡特朗普如果拜登獲勝，意味中國獲勝，美國將屬中國

﹡港澳辦斥鼓吹三權分立欲抗拒中央，須正本清源

﹡特朗普如中美兩國不再做生意，美國將不會蒙受損失

﹡全國昨新增１０宗確診均境外輸入，１３宗無症狀感染

﹡特朗普暗示可能下月批准疫苗，拜登質疑白宮施壓

﹡累計逾１２１萬人登記普檢，１５５４宗重複檢測

﹡螞蟻回復上交所問詢，強調與阿里巴巴不是同一實控人

﹡中盈盛達融資售一融資租賃公司逾１４％股權，涉７５７６萬人幣

﹡中國北大荒（０００３９）與成都米耕香公司訂立戰略合作框架協議

﹡弘陽服務（０１９７１）３６７２萬人幣購物業管理商控股權

﹡永達汽車（０３６６９）控股股東周一增持１００萬股

﹡旭陽（０１９０７）高層所作聲明僅代表個人對行業及集團觀點

﹡百奧家庭（０２１００）手遊《造物法則二：先鋒英雄》韓國推出

﹡佳民（０８５１９）擬折讓１６﹒７％配股，淨額最多１３２０萬元

﹡佳兆業（０１６３８）８月銷售９４億人幣，按年增１﹒２倍

﹡昊天國際（０１３４１）折讓近２０％配售新股，籌６６７７萬元

﹡金禧國際（０００９１）斥２３００萬人幣購十條熔噴布生產線

﹡長壽花（０１００６）４﹒１９元私有化溢價１６％，申請今早復牌

﹡俊知集團（０１３００）中標聯通電力電纜集中採購項目

﹡飛達控股（０１１００）生意復常，最痛苦時間已過

﹡時代中國（０１２３３）更換首席財務官，由黃嗣寧接任

﹡高盛：科技股仍是最佳投資選擇，料續推動美股牛市

﹡勝獅貨櫃（００７１６）榮譽主席張允中離世

﹡復宏漢霖（０２６９６）旗下生產基地通過藥監局生產一線現場檢查

﹡雲鋒金融（００３７６）兩股東折讓６％購新股，籌逾２０億元



《國企紅籌》﹡山東黃金（０１７８７）要約收購卡帝諾股份作價提高至每股１澳元

﹡天津發展（００８８２）斥近１﹒６億元投資基金



《神州民企》﹡中教控股（００８３９）獲政府認定為外商投資產業

﹡奇點國際（０１２８０）折讓１９％配售新股，籌３９３０萬元

﹡長城汽車（０２３３３）８月銷量近９萬輛，增２７％

﹡禹洲集團（０１６２８）８月銷售額１１５億人幣，按年升８９％



《中國要聞》﹡北京出台服務業擴大開放方案，外資獲更多金融准入

﹡住建部提出鼓勵通過新增用地專門建設租賃住房

﹡上海臨港新片區施行商事主體登記確認制

