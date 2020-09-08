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即市新聞

08/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》筆者的選股名單加入科技指數ＥＴＦ

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。ＷＢＩ－ＥＳＴ已於上周五（４日）跌至－３，代表一切超短
線投機造好的行動應該暫停。此外，若港股大市未能於一、兩個交易日內轉好，ＷＢＩ－ＳＴ將
很大機會跌至－１或以下的水平，代表中線投資者須將實際持貨量下調至３１﹒２５％。大家應
有心理準備，隨後ＷＢＩ－ＭＴ亦會跌至－１，代表中線實際持貨量須進一步下調至
１８﹒７５％。到時，即使是具足夠應市經驗的投資者，中線亦只宜動用３１﹒２５％持貨。
　　昨天（７日）恆生指數更換成分股，筆者「證券排行榜」的選股名單亦然，現包括１０９隻
恆生綜合指數成分股；原有的６隻交易所買賣基金不變，但加入了南方恆生科技（０３０３３）
，取其較為暢旺的交投量。不過，由於該ＥＴＦ上市買賣的日子很短，我們暫時只宜參考其超短
線與短線的排名，其他投資時段暫無參考價值。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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