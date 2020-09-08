《ＥＴＦ解碼－羅博仁》香港ＥＴＦ－投資中國市場的工具

《ＥＴＦ解碼》中國正值經濟轉型及資本市場開放中，吸引不少國際投資者進入中國市場。

在眾多旨在掌握中國投資機遇的投資工具之中，ＥＴＦ是其中一種可以考慮的工具。

香港是通往中國的重要門戶，讓國際資本進入中國Ａ股市場；而香港日漸壯大的ＥＴＦ市場

，亦為離岸投資者提供了投資中國市場的渠道。事實上，不少投資者已透過於香港上市的Ａ股

ＥＴＦ投資中國市場。截至２０２０年７月３１日，Ａ股ＥＴＦ的資產管理規模達到１０９０億

港元。於２０２０年首七個月，Ａ股ＥＴＦ平均每日成交金額接近２０億港元，約佔在香港上市

的ＥＴＰ（Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｔｒａｄｅｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，即交易所買賣產品，包括

ＥＴＦ及槓桿及反向產品）市場平均每日成交金額的２８％。

儘管２０２０年至今市況不明朗，在香港交易所上市的中國股票ＥＴＦ（包括投資於在離岸

市場上市中國企業的股票的ＥＴＦ）在７月份仍然表現不俗。當月內，十隻表現最佳的ＥＴＦ之

中，有八隻是中國股票ＥＴＦ。此外，Ａ股ＥＴＦ在７月份的平均每日成交額上升至２９億港元

，於２０２０年７月６日更錄得全年至今單日最高成交額，達８１億港元。



＊中國產品的種類＊



香港交易所提供不同類型的ＥＴＰ，以配合投資者不同的投資或風險管理需要。對於希望緊

貼中國市場表現的投資者，香港ＥＴＦ市場不乏選擇，產品涵蓋多隻主要指數，例如富時中國

Ａ５０指數、滬深３００指數及中國創業板指數。除股本證券外，香港市場亦有投資其他資產類

別的中國ＥＴＦ產品，例如政府債券及利率。至於中國智慧型投資策略（ｓｍａｒｔ ｂｅｔａ

）ＥＴＦ，則是以因子（ｆａｃｔｏｒ）為選股基礎的ＥＴＦ，或可助提升投資組合回報，但投

資者亦要考慮當中的風險。

於香港交易所上市的ＥＴＰ之中，除了追蹤中國市場表現的ＥＴＦ外，亦有投資中國新經濟

行業的主題式ＥＴＦ，反映投資者愈益重視中國帶來的新機遇。中國主題式ＥＴＦ覆蓋不同行業

，例如半導體、清潔能源、生物科技、雲計算、機械人及人工智能等。本年初至今，中國主題式

新經濟ＥＴＦ持續錄得資金流入：五隻以中國新經濟為主題的ＥＴＦ，於２０２０年首七個月共

吸納了３７億港元資金。其中，中國電動車ＥＴＦ佔比最多，現金流入規模高達１４億港元。

此外，香港交易所首批Ａ股槓桿及反向產品已於２０２０年７月２７日上市，為有意對沖中

國市場風險，或捕捉Ａ股方向性投資機會的投資者提供渠道。四隻新上市產品於上市首個月的平

均每日成交金額合計達１﹒３６億港元，及至２０２０年８月３１日，四隻產品合計的資產規模

升至２２﹒２６億港元。

中國市場機遇龐大，投資者應從何入手？無論您是希望建立多元化的ＥＴＦ投資組合，還是

想集中投資於個別行業，香港市場能為你提供中國主題式ＥＴＦ選擇。

與其他投資一樣，交易所買賣產品涉及風險，其價格可能大幅波動，無法保證獲利。在作出

任何投資決定之前，投資者必須了解ＥＴＰ的產品詳情及有關風險。請瀏覽香港交易所網站，進

一步了解香港上市ＥＴＦ。《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

