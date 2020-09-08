《缸邊隨筆－石鏡泉》中芯（００９８１）的中心

《缸邊隨筆》中芯（００９８１）被美國制裁，應是逃不了。在中美貿戰之初，筆者已明言

，美國打中國不是要錢，是打國運。只要定出這個中心，就可以預期，美國是會無所不用其極，

開啟一切戰線，科技戰是必然的。中興（００７６３）是前車之鑑。



美國原以為揑住你中興，卡住你華為，中國的５Ｇ就沒戲了。他們之前不管中芯，是因為之

前中芯頂多只做到２８納米，１４納米的良品率不到５０％，但去年底來了個新ＣＥＯ梁孟松一

下子將１４納米芯片的良品率提到９５％，這啟示甚麼？注意兩點：



（１）做芯片，而良品率不足，就是做一片賠一片，怎有錢去再擴充、科研、投資？



（２）造１４納米芯片的良品率能提升至９５％，即是生產得其「法」。



在製造業（在任何行業，以至投資都一樣）要能賺、要跑出頭，有五個重點：



（１）人：人才決定一切；



（２）機：工欲善其事，必先利其器；



（３）料：巧婦難為無米炊；



（４）法：生產程序必要周全，生產者必要嚴守章則，免有廢品；



（５）環：環保有要求，不少行業是有很大的污染性，芯片行業是其一，有很多化學廢水要

處置，不然做了芯片，壞了農田，污染了江河，是不成的。



不止中芯，整個中國的芯片業，都是被這五大重點困擾著。



（１）人：重賞之下有勇夫，台積電的工程師年薪可過百萬，同學歷的其他行業也只５至８

萬。台積電是１２個月糧，但可以有多逾１７個月的花紅，１７個月的紅蘿蔔，怎不吸引，中國

每年畢業的電子工程師不少，但不少跑去從商、投資，因為做廠辛苦多、回報低。中央既然要立

意發展自己的半導體業，也應學台積電、華為，能者年薪百萬，期以數年，厚積人才資本，打個

持久戰。



（２）機：中國確是沒有最先進的光刻機，但先進的光刻機主要是供手機與軍事用途，中國

目前仍可以萬物互聯，２８納米，以至毫米級的芯片也可用上。無飯就食粥，造好萬物互聯，把

中國的製造業推上個新台階，才可以把製造業大國的名、實保主。



萬物互聯，也不是易做，美國在這方面是先行者，德州儀器做了逾７０年，有逾１２萬個工

業程式，中國也暫只得３萬多個工業程式，要發展的空間不少。



（３）料：做芯片主材料是鍺、硅、碳（石墨），亦要有乾淨水（這個乾淨水不是指不含雜

質，而是不可有電離子），還有不少其他的化學材料來做蝕刻，由於中國的高端化學材料基礎仍

較薄弱，不少這些料都要購自國外，美國若聯合日韓一齊來制裁，中國的芯片業，不止是中芯發

展會受阻。



＊中國力主用碳基做芯片料＊



中國明白此中困難，所以近日就力主用碳基做芯片料，這是正確的，人家在鍺、硅基料的跑

道上早跑了７０多年，不少技術都被專利了，要跑人尾，是難超越，但碳（石墨）是新興基料，

中國在這個新材料的跑道上，是可以有機會拉近技術距離，以至彎道超車。對新的碳基料，既要

寄予厚望，也不能寄此一望，總之中國芯片就是不能不頂住閘門到外邊的天地去。



（４）法：國家有法規，才可社會安寧，阿媽煮飯有法規，才可免兒餓。同樣，製造、生產

程序，各有法規，生產者一定要嚴謹不阿，緊遵章則，才可以出良品，減廢品。古兵家孫武，在

訓練吳王闔閭的妃子娘子軍時，就是軍令如山，違規者斬，斬了闔閭的兩個愛妃後，其他的娘子

軍之後就乖乖聽令，可以成軍，成功是要靠留心細節，差不多是不成的。



（５）環：環保問題不多講了。



中國的芯片業就是有這五座大山要翻，中芯也一樣有這五座山，今時中芯在做１４納米、

２８納米及再大尺寸的芯片，是有些優勢，除非美國把中芯所有的國外材料供應也封死，中芯少

了發展的機遇，但已成熟了的芯片工藝，還是有原有市場的，這就是筆者在以前論中芯的文中提

出的，食住一件（２８納米）夾住一件（１４納米）望住一件（７納米），２８納米是白粥，要

求者眾，肯煲好白粥，賣好白粥，仍是有一定價值的，保住收益，死唔去，就是對美國反華勢力

的最好報復。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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