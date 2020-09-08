【水中茅台】農夫山泉首掛開報３９﹒８元，較招股價高逾八成半

《經濟通通訊社８日專訊》「水中茅台」農夫山泉（０９６３３）今日首掛，開報３９﹒８

元，較招股價２１﹒５元高出８５﹒１％，以每手２００股計，不計手續費，每手賺３６６０元

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該股公開發售方面獲超額認購１１４７﹒３倍，一手中籤率１２％，認購１５０手穩中一手

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