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08/09/2020 09:21

【水中茅台】農夫山泉首掛開報３９﹒８元，較招股價高逾八成半

　　《經濟通通訊社８日專訊》「水中茅台」農夫山泉（０９６３３）今日首掛，開報３９﹒８
元，較招股價２１﹒５元高出８５﹒１％，以每手２００股計，不計手續費，每手賺３６６０元

　　該股公開發售方面獲超額認購１１４７﹒３倍，一手中籤率１２％，認購１５０手穩中一手
。（ｊｃ）

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