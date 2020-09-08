港股高開１９５點報２４７８５點，國指升８７點，科指漲６０點



《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股因勞動節休息一天，歐洲股市反彈，帶動亞洲股市氣氛

輕微反彈，日經漲８０點，首爾指數升１７點，港股則高開１９５點，並重返百天線

（２４６５３點），科技股表現造好，阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）高開逾１％；

而中移動（００９４１）早前公布公司已建造５Ｇ基站近３０萬座，５Ｇ套餐用戶達８４００萬

人，中移動股價高開逾２％，為開市表現最佳藍籌。恆生指數開報２４７８５點，升１９５點或

升０﹒８０％，主板成交３４﹒１７億元。國企指數報９８５２點，升８７點或升０﹒９０％。

恆生科技指數報７３０１點，升６０點或升０﹒８４％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒７６％，報３３﹒１元；香港交易所

（００３８８）升１﹒０３％，報３７３﹒８元；騰訊控股（００７００）升１﹒１７％，報

５１７元；中移動（００９４１）升２﹒１９％，報５３﹒７５元；友邦保險（０１２９９）無

升跌，報８２﹒３元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國移動（００９４１） ５３﹒７５元 升２﹒１９％

阿里巴巴（０９９８８） ２７０﹒００元 升１﹒６６％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒７５元 升１﹒５０％

小米集團（０１８１０） ２４﹒５０元 升１﹒４５％

藥明生物（０２２６９） １８４﹒００元 升１﹒３８％

中信股份（００２６７） ６﹒８９元 升１﹒３２％

中國銀行（０３９８８） ２﹒５２元 升１﹒２０％

中海外 （００６８８） ２１﹒５０元 升１﹒１８％

騰訊控股（００７００） ５１７﹒００元 升１﹒１７％

建設銀行（００９３９） ５﹒４８元 升１﹒１１％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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微盟集團（０２０１３） １２﹒７２元 升２﹒０９％

金山軟件（０３８８８） ４１﹒７０元 升１﹒９６％

阿里健康（００２４１） １８﹒７０元 升１﹒８５％

同程藝龍（００７８０） １４﹒６０元 升１﹒６７％

阿里巴巴（０９９８８） ２７０﹒００元 升１﹒６６％

眾安在線（０６０６０） ４９﹒３０元 升１﹒６５％

美團點評（０３６９０） ２５２﹒００元 升１﹒５３％

金蝶國際（００２６８） １８﹒６８元 升１﹒５２％

小米集團（０１８１０） ２４﹒５０元 升１﹒４５％

京東集團（０９６１８） ３１０﹒００元 升１﹒３７％

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（ｕｌ）

