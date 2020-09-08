《盤後部署》港股仍處調整階段，短期或能反彈至２５０００點

《經濟通通訊社８日專訊》周一（７日）為美國勞工假期美股休市，但歐洲主要股市造好，

加上美股期貨於亞洲時段轉升，恆指高開１９５點，報２４７８５點，亦是全日最高位。連跌三

日的恆生科技指數於早段亦曾反彈８５點，高見７３２６點。恆指新貴之一的小米

（０１８１０）高開低走，領跌藍籌，本地地產繼續走弱，恆指隨後掉頭轉跌，最多挫２４８點

，報２４３４１點。中資金融股力撐大市，午後恆指拗腰升，最終收報２４６２４點，升３４點

或升０﹒１４％，主板成交１４０６﹒００億元，較上日減少１１﹒１％。國企指數報９８３０

點，升６５點或升０﹒６７％。

科指錄得四連跌，跑輸大市，收報７１２３點，跌１１７點或跌１﹒６３％。

Ａ股兩市反覆收升，上證綜合指數報３３１６點，升２３點或升０﹒７２％。深證成份指數

報１３２９３點，升９點或升０﹒０７％，兩市合計成交９２４３﹒８３億元人民幣，較上日減

少近一成。



＊分析料科技股泡沫暫未破滅，英國或無協議脫歐＊



Ｓｔａｎｈｏｐｅ Ｃａｐｉｔａｌ首席投資官喬納森．貝爾對媒體表示，美國科技股明顯

處於「泡沫」狀態，但不是說近期的「科技股崩盤」將在短期內繼續下去。標普５００科技版塊

上周下跌超過４％，加劇市場對「科技股崩盤」的擔憂。在疫市中，科技股顯示出自身的優勢，

從而獲得大量的追捧。今年迄今，亞馬遜的股價已經上漲了７８％，引領了「ＦＡＡＮＧ」股（

即Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果、奈飛和Ｇｏｏｇｌｅ母公司）。「ＦＡＡＮＧ」股目前佔了美國股

市的約兩成。他指這些股市表現強勁，正處於泡沫階段，但這並不意味著它現在就要收縮，目前

仍有很多理由持有這些股票。而在過去一周所看到的，只是前兩周漲勢的回吐。

英國表示可能在未達成貿易協定下脫歐，英國首相約翰遜將達成貿易協定的最後期限定為

１０月１５日，並將於１２月３１日過渡期結束後離開歐盟單一市場和關稅同盟。但是市場普偏

不相信約翰遜要撕毀一年前所簽署協議的部分內容。高盛、摩通及大摩預料雙方將於１２月底之

前及時達成商業協議，分析人士認為，英國正努力應對疫情危機，若無協議脫歐風險或太大，而

最可能的情況是達成一項協議。



＊港股短期或觸底反彈＊



恆指此前連跌四日，累挫六百點後，本日在Ａ股及中資金融股帶動下止跌回升，但仍失守

１００天線（約２４６５１點）。雖然恆指上日（７日）曾試上２４９００點不果後，再度下跌

到百天線（約２４６５１點）位置，而本日恆指繼續在該位置爭持。目前，恆指的百天線剛好與

保力加通道的底部重疊，料該位置有較大的支持，加上已經連續三日在通道的底部橫行，而恆指

的１４天ＲＳＩ為４１﹒７４，短期或會出現小幅反彈，反彈位看２５０００點。恆指８月份曾

３度跌穿２４５００點，都可在短期收復，原則上這水平應有支持，若再次失守將有機會試下

２４２００點。（ｆｚ）

