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08/09/2020 09:18

【英國脫歐】歐盟警告英國勿推翻脫歐協議，英國擬改北愛爾蘭承諾

　　《經濟通通訊社８日專訊》歐盟委員會主席馮德萊恩周一（７日）在社交媒體敦促英國首相
約翰遜，遵守雙方上年底簽署的脫歐協議，強調這對雙方展開雙邊貿易談判非常重要。
　　歐盟執委會發言人則在記者會上表示，歐盟與英國一樣將將竭盡全力利用本周談判，期待盡
快達成協議，但強調必須確保公平競爭。
　　不過發言人強調，如果英國在沒有協議下脫歐，將無可避免給予貿易和跨境交易帶來現今不
存在的障礙，歐盟亦由明年起將據世界貿易組織條款與英國進行貿易。
　　發言人又指歐盟希望得知英國未來將採取怎樣的國家援助規則，確定英方不會通過不公平的
金融援助，幫助自己卻傷害歐盟。

＊英國擬改北愛爾蘭承諾迫歐盟讓步＊

　　英國政府發言人周一則表示，關於北愛爾蘭協定的議題，英國將努力化解與歐盟之間的分歧
，但英方亦正考慮撤退選項。
　　發言人強調，英國始終保留為北愛爾蘭及英國內部市場最大利益採取行動的權利，強調首要
任務是保留和平進程的巨大進展，以及貝爾法斯特協議，同時保護北愛爾蘭在英國的地位。
　　英國將通過聯合委員會，努力化解基於北愛爾蘭協定的問題，並誠懇繼續相關討論，並正考
慮未能確保北愛爾蘭社會受保護時作出撤退選項。
　　英國脫歐首席談判代表弗羅斯特則表示，英方不擔心像澳洲一樣與歐盟進行貿易，而澳洲與
歐盟沒有一個廣泛的貿易協議。
　　他又指目前與歐盟已經談了六個月，不能再承受「一而再，再而三」的情況，目前需要看到
歐盟視英國作為獨立國家地位更現實的認知。（ａｌ）

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