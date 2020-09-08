【大熊來了】惠譽上調今年全球經濟增長預測至收縮４﹒４％

《經濟通通訊社８日專訊》評級機構惠譽發表最新報告指，各國因應疫情實施的封鎖措施逐

解除，經濟初期復甦的表現超預期，故上調今年全球經濟增長預測，並由收縮４﹒６％升至收縮

４﹒４％。

惠譽最新預測美國經濟將收縮４﹒６％，中國則增長２﹒７％，均較早前預期高。不過惠譽

下調歐元區和英國經濟增長預測，分別預期跌９％及１１﹒５％。（ａｌ）

