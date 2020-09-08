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即市新聞

08/09/2020 17:48

《台股攻略－馮偉明》電子股雖回穩，１２７００點仍未攻克

　　《台股攻略》台股今日（８日）一度升上１２７００點，不過收市升幅收窄，終場收
１２６６３﹒５６點，升６２﹒１６點，成交量則縮減至新台幣２０４５﹒７２億元。
　　蘋概股台積電向好，升幅超過１％；鴻海亦受惠於新ｉＰｈｏｎｅ快將投入市場消息，電腦
終端產品出貨續強，刺激股價向上；大立光則相對疲弱，午盤過後倒跌收市。其他權值股方面，
被動元件國巨、華新科，以及ＩＣ設計聯發科均獲得買盤支持。聯發科更重上新台幣６００元關
口，緯穎、台化、長榮航、儒鴻及和泰車同樣力守紅盤。高價股中，祥碩及信驊表現亦不俗。防
疫概念股表現強勁，生華科受惠於旗下新冠肺炎新藥測試有正面效果，今日股價漲停；台康生、
健亞、中化生及國光生同步漲停；懷特、南帝、合一及亞諾法等亦升近５％。
　　台股在另一方面受美股休市影響，成交量未有配合，高位有沽貨套現情況出現，預料短線持
續窄幅整固，投資者需注意美國股市在上周大跌後走向。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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