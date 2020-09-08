【水中茅台】農夫山泉首掛大漲近五成半，分析建議３５元先套利

《經濟通通訊社記者余嘉欣８日報道》榮登史上「凍資王」寶座的內地飲用水生產商「農夫

山泉」（０９６３３）今日首掛，開報３９﹒８元，較招股價大幅高開逾八成半。駿達資產管理

投資策略總監熊麗萍認為，農夫山泉開市初段無法突破４０元，料會觸發投資者先行套利，不建

議未持貨者高追，長線投資者亦應等待股價回落至３０元以下再部署。



＊半日升幅縮水，低見３１﹒３元＊



農夫山泉昨於主要暗盤交易市場均收於４０元之上，其中富途證券暗盤更收報４４﹒０５元

，高招股價近１０５％。不過，農夫山泉今早開市未能重演昨日暗盤時的走勢，今開報

３９﹒８元，較招股價２１﹒５元高８５﹒１％。開市初段最高見３９﹒８５元，之後升幅逐漸

收窄，半日最低見３１﹒３元，中午收報３３﹒３元，較招股價高５４﹒８８％。每手２００股

計，不計手續費，每手賺２３６０元。

該股半日成交約１﹒６８億股，涉資６２﹒１９億元，為全日第二大成交個股。

有「水中茅台」之稱的農夫山泉為近期焦點新股之一，在公開發售方面獲超額認購１１４７

倍，一手中籤率１２％，認購１５０手穩中一手。農夫山泉ＩＰＯ凍資６７０９億元，為史上凍

資額最大的新股。最終以招股價上限每股２１﹒５元定價。



＊熊麗萍：估值偏貴，不宜高追＊



熊麗萍對《經濟通通訊社》指，農夫山泉今日早段未能突破昨日暗盤收市價，企穩４０元以

上，料投資者會轉而先行獲利，因為與招股價相比已累積豐厚的利潤。她又指，農夫山泉品牌大

，而且內地市佔率高，有一定競爭優勢，但新股講求供求，再加上估值高，現階段高追風險大。

至於ＩＰＯ持貨者，她建議有八、九成利潤即３５元以上可「食胡」。

近期不少內需股例如啤酒股、火鍋股都落鑊，往續市盈率飆升至過百倍，但她認為，農夫山

泉上市後再爆升的機會不大，因為該股要再上升主要靠機構投資者或大戶買貨，因是次ＩＰＯ分

配比率偏低，但相信高估值亦會令大戶卻步，料農夫山泉在４０元有一定阻力。她建議，長線投

資者應該待股價回落至２０至３０元水平才吸納，或者吸納其他品牌一樣強的飲品股例如青島啤

酒（００１６８）及蒙牛（０２３１９）。



＊麥格理目標２７元，評級跑贏大市＊



大行麥格理給予農夫山泉「跑贏大市」的初始評級，目標價為２７元，最牛可上望３０元。

該行指，農夫山泉為領先中國消費品行業的品牌，在內地包裝飲用水行業中排名第一，市佔率達

兩成一，亦是非酒精飲料龍頭之一，預料在內地消費漸趨高端化及健康意識提升下，帶動內地人

均用水量，而農夫山泉調整後淨利潤率遠拋離同業，最能從以上趨勢中受惠。

券商國盛證券首予農夫山泉買入評級，目標價為３６﹒５０元，即較現價有約９﹒６％的上

升空間。

