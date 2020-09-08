【水中茅台】農夫山泉（９６３３）收高５４％，每手賺２３２０元

《經濟通通訊社８日專訊》農夫山泉（０９６３３）今日首掛，收報３３﹒１元，較招股價

２１﹒５元高出５３﹒９％；成交約２﹒２５億股，涉資８１﹒４１億元。

一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面賺２３２０元。

該股開報３９﹒８元，較招股價高８５﹒１％，未幾高見３９﹒８５元，其後反覆向下，低

見３１﹒３元。（ｊｃ）

