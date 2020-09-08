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08/09/2020 16:13

【水中茅台】農夫山泉（９６３３）收高５４％，每手賺２３２０元

　　《經濟通通訊社８日專訊》農夫山泉（０９６３３）今日首掛，收報３３﹒１元，較招股價
２１﹒５元高出５３﹒９％；成交約２﹒２５億股，涉資８１﹒４１億元。
　　一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面賺２３２０元。
　　該股開報３９﹒８元，較招股價高８５﹒１％，未幾高見３９﹒８５元，其後反覆向下，低
見３１﹒３元。（ｊｃ）

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