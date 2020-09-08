《窩輪豪情－梁業豪》反彈而已

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、原材

料業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為周大福

（０１９２９）、復星國際（００６５６）與中國飛鶴（０６１８６），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選中海油（００８８３）、電能實業（００００６）與長江基建（０１０３８）。

昨晚（７日）美指期貨跟隨歐股揚升，今早（８日）港股得以高開。不過，於表現上，目前

四大指數只得紅籌指數呈偏高，科技指數則呈偏低１％，反映出科技股的沽壓未散，雖然大戶沽

家於進攻態度上開始收歛。今天大家應該觀察的，為於港股回升期間，大戶買家的大市意欲有多

高。筆者暫時只會將今早的升浪視作大跌後的反彈，並認為港股的短期局勢暫時不易正式轉好。

事實上，現時現貨主板市場大戶主動買沽比率只得４９：５１，完全不配合大市的升勢。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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