《談國論企－黎偉成》中國出口８月份三連升勢佳

《談國論企》中國對外出口貿易在２０２０年８月份同比增長和創造出三連升佳象，不僅受

惠於對東盟、歐盟的出口保持穩步增長，商品輸美國亦見改善，更反映出中國控疫達效的復工復

產強化出口競爭力，滿足歐美在疫困所需的各種各樣貨源，特別是外銷大量口罩有助各國抗疫。

由是中國繼續強化以供給側結構性改革為主的內需建設，確保國民經濟穩中有進發展，作為特朗

普反共反華的一個很好的王道回應和反制。



＊大增口罩出口助抗疫和履行中美貿約＊



來自中國海關總署的統計數據，最惹人注目的是：（１）出口於２０２０年８月份達

１﹒６５萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒６％，較７月份１﹒６９萬億元同比增長

１０﹒４％，較６月份的１﹒５１萬億元的４﹒３％升幅，成三連升，更是連續兩個月以雙位數

的增長，在以美國為主的環球經濟低迷甚至漸步衰退劣境底下，是相當難得的外貿表現。此使出

口於１－８月份累計達１１﹒０５萬億元的同比，出現０﹒８％的增幅，扭轉１－７年尚微跌

０﹒９％之況。

由是（２）中國的進出口貿易於８月份達２﹒８８萬億元同比增長６％，連同７月份

２﹒９３萬億元同比增６﹒５％和６月份２﹒６９萬億元增５﹒１％，亦三連升，不僅扭轉５月

份仍回落４﹒９％之況，更重要的是較２０１９年同期所增的１﹒８％多增０﹒７個百分點。即

使（３）進口於８月份達１﹒２３萬億元同比跌０﹒５％，與對上一個月１﹒２４萬億元升

１﹒６％，實際相去不遠，足以印證中國因控疫使經濟復甦確達預期佳效之說不虛也。

要重點指出的，當然是（一）中國對美國的進出口貿易，未因特朗普單方面對華挑起的貿易

戰有太大的倒退：於２０２０年１－８月份累計２﹒４２萬億元，同比減少０﹒４％，相對於１

－７月份２﹒０３萬億元減３﹒３％少跌２﹒９個百分點，以相關數據伸算，所得為８月份對美

出口的同比增長為１９﹒９％，而７月份增１６﹒５％、６月份升１５﹒４％，而重要的是（Ｉ

）中國輸入的美國商品於１－８月份累計５４９３﹒２億元同比增長０﹒２％，止住１－７月份

４７５５億元略跌０﹒３％之況，意味中國確切地履行中美所達的第一階段經貿協議，但美國（

ｉ）輸華從來就是處於相對低額度的低水平，尤其是（ｉｉ）仍深深受困於惡疫，使經濟重啟面

對十分嚴峻的挑戰。

尤其是（ＩＩ）中國對美國的出口於１－８月份累計１﹒８７萬億元同比增長０﹒５％，亦

扭轉１－７月份１﹒５６萬億元同比減少４﹒１％之況，反映出美國經濟低迷於相當程度依賴包

括中國在內的進口。

另一個最新發展的重點，為（二）中國的紡織品出口，暫時重新定義為包括口罩在內的紡織

品，於２０２０年１－８月份累計７３７５﹒５億元，同比增長３７﹒８％，較１－７月份累計

達６３４２﹒２億元同比飆升３５﹒８％，相信有相當大部分是屬於口罩，在在表明中國支持環

球防控惡疫，確實是不違餘力的。特朗普還是「怪罪」於中國？可恥！



＊進口能源資源集成電路可觀足顯復甦＊



再看（二）進口，需求日益殷切，因中國經濟自復工復產復商復市以來一直穩步發展和提升

，如（１）鐵礦砂的進口量於２０２０年１－８月份達７﹒６億噸同比增長１１％，與１－７月

份６﹒６億噸所增增１１﹒８％，為連續兩個月的雙位數增長，而這是在每噸均價６５２﹒４元

同比下降６﹒２％，而１－７月份尚微升１﹒１％；（２）輸入的原油３﹒６８億噸同比增長

１２﹒１％，每噸均價２３０６元同比減３０﹒１％，及（３）煤進口２﹒２１億噸，較上年同

期多０﹒２％，重要的啟示是經濟重納復甦軌道。

難得的是（４）進口的大豆於２０２０年１－８月份累計６４７３﹒９萬噸同比增長１５％

，該有相當部分為進口美國的大豆，乃履行中美第一階段經貿協議承諾的其中重大表現；而（５

）所入口的集成電路３３３４﹒６億個同比高速增長２２﹒６％，顯示中國的５Ｇ商用化凡一年

多，由４Ｇ之「改變生活」的模式轉為「改變社會」的新時代使各種各樣的相關生活上的配套需

求強烈，社會得到重大的良性改善。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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