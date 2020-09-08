《異動股》雲鋒金融漲逾兩成三為最大升幅股，折讓６％配股

《經濟通通訊社８日專訊》雲鋒金融（００３７６）現價升２３﹒１５％，報４﹒１５元；

成交約４０７萬股，涉資１８０３萬元；股份盤中高見５元，暫為升幅最大股份。

公司早前宣布，向主要股東Ｊａｄｅ Ｐａｓｓｉｏｎ及Ｍａｓｓ Ｍｕｔｕａｌ分別發行

４﹒８４億及１﹒６億股新股，每股作價３﹒１７元，較昨日（７日）收市價折讓５﹒９３％，

集資總額２０﹒４４億元，批次配股合共佔公司經擴大股本１６﹒６７％。

現時，恆生指數報２４７３４點，升１４４點或升０﹒５９％，主板成交１４６﹒９９億元

。國企指數報９８３８點，升７３點或升０﹒７５％。恆生科技指數報７２５８點，升１７點或

升０﹒２４％。

上證綜合指數報３２９１點，跌１點或跌０﹒０４％，成交４４４﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１３２０２點，跌８１點或跌０﹒６１％，成交９３６﹒０９億元人民幣。



十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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雲鋒金融（００３７６） ４﹒１５０元 升２３﹒１５％

精英匯 （０１７７５） ０﹒５６０元 升２１﹒７４％

通天酒業（００３８９） ０﹒１２０元 升２０﹒００％

佳民集團（０８５１９） ０﹒１１５元 升１９﹒７９％

圓通速遞（０６１２３） ６﹒１２０元 升２０﹒００％

新華電視（０８３５６） ０﹒０２１元 升１６﹒６７％

佳民集團（０８５１９） ０﹒１１１元 升１５﹒６２％

ＰＦ ＧＲＯＵＰ

（０８２２１） ０﹒０７０元 升１４﹒７５％

美亞娛樂（００３９１） ０﹒１２０元 升１３﹒２１％

盛良物流（０８２９２） ０﹒０６６元 升１１﹒８６％

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（ｕｌ）

