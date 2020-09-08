【大國博弈】中國發《全球數據安全倡議》，不得直接調取他國數據

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務委員兼外長王毅今日在「全球數字治理

研討會」上宣布，為應對新問題新挑戰，中國願發起《全球數據安全倡議》，歡迎各方積極參與

。這一倡議的主要內容包括：

一是客觀理性看待數據安全，致力於維護全球供應鏈開放、安全和穩定。

二是反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據。

三是採取措施防範和制止侵害個人信息的行為，不得濫用信息技術對他國進行大規模監控，

或非法採集他國公民個人信息。

四是要求企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外產生、獲取的數據存儲在本國境

內。

五是尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的

數據。

六是應通過司法協助等渠道解決執法跨境數據調取需求。

七是信息技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置後門，非法獲取用戶數據。

八是信息技術企業不得利用用戶對產品依賴，謀取不正當利益。



＊王毅：不會要求中方企業向中國政府提供境外數據＊



王毅表示，中國建設性參與聯合國、二十國集團、金磚國家、東盟地區論壇等多邊平台的數

據安全討論，致力於為加強全球數字治理貢獻中國智慧。中國數字經濟正在蓬勃發展。中國網民

數量已超過９億，５Ｇ用戶數量快速增長，最新統計已超過８８００萬，數字經濟總量超ＧＤＰ

的三分之一。中國法律對於保障公民和組織的合法權益，包括數據安全和個人信息等，都做出了

明確規定。中國政府嚴格踐行數據安全保護有關原則，沒有也不會要求中方企業違反別國法律向

中國政府提供境外數據。

