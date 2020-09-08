《午市前瞻》中美關係仍差，港股短期若未重返百天線或下試二萬四

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美國因勞工假期而休市，但歐洲主要股市受經濟數據提振造

好，港股四連跌後，今早高開１９５點報２４７８５點，亦是半日最高位。恆指新貴齊反彈，惟

開市後不久就欠動力，並接連回落，小米（０１８１０）領跌藍籌。隨後，恆指亦掉頭下跌，最

多挫２４８點，報２４３４１點。半日電訊及中資金融股力撐大市，最終收報２４４５０點，跌

１３９點或跌０﹒５７％，主板成交８３３﹒９８億元。國企指數報９７４５點，跌１９點或跌

０﹒２０％。

科指連跌三日後今早開彈６０點，惟隨後沽壓加重，由升轉跌，半日收報７０４０點，跌２

００點或跌２﹒７７％。

Ａ股兩市下滑，上證綜合指數報３２８１點，跌１１點或跌０﹒３４％，成交１８６２﹒３

１億元人民幣。深證成份指數報１３１４０點，跌１４３點或跌１﹒０８％，成交３５５５﹒４

５億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）持平，報３２﹒８５元；港交所（００３８８）下跌

１﹒６８％，報３６３﹒８元；騰訊（００７００）滑１﹒６６％，報５０２﹒５元；友邦（０

１２９９）挫１﹒７６％，報８０﹒８５元。



＊電訊內銀力撐大市，工商銀行冠藍籌＊



中港兩市本日表現反覆，惟內銀股有資金追捧，力撐大市。建設銀行（００９３９）升２﹒

０３％，報５﹒５３元；工商銀行（０１３９８）漲３﹒３２％，報４﹒３６元，為半日表現最

好藍籌；交通銀行（０３３２８）上揚１﹒２７％，報３﹒９８元；中國銀行（０３９８８）走

高２﹒０１％，報２﹒５４元；農業銀行（０１２８８）抽升３﹒２％，報２﹒５８元。

內險股亦逆市造好，惟內媒報道指保險行業上半年的資產減值損失明顯增加。中國太保（０

２６０１）漲３﹒５３％，報２２元；中國人壽（０２６２８）升２﹒０８％，報１８﹒６６元

；中國財險（０２３２８）走高１﹒６９％，報６元；中國平安（０２３１８）揚０﹒９３％，

報８１﹒１元；新華保險（０１３３６）抽升２﹒８７％，報３０﹒５元。

中移動（００９４１）日前透露，目前已建設５Ｇ基站近３０萬座，服務５Ｇ套餐用戶超過

８４００萬人，半日抽升１﹒６２％，報５３﹒４５元１其他電訊股亦造好，中國聯通（００７

６２）攀升３﹒０６％，報５﹒３９元；中國電信（００７２８）揚１﹒９９％，報２﹒５６元

；中國鐵塔（００７８８）持平報１﹒４９元。



＊科指暫錄四連跌，小米領跌＊



科技股仍未止跌，其中獲染藍的小米及阿里巴巴（０９９８８）高開低走，小米是表現最差

的科指股及藍籌。小米集團急挫７﹒４５％，報２２﹒３５元；阿里巴巴軟０﹒７５％，報２６

３﹒６元；美團（０３６９０）亦急插６﹒６１％，報２３１﹒８元；眾安在線（０６０６０）

遭中金指承保盈利仍面臨挑戰，挫６﹒３９％，報４５﹒４元；京東集團（０９６１８）走低２

﹒１６％，報２９９﹒２元。

物流股繼續有炒作，盛良物流（０８２９２）擬拓香港船舶解決方案服務，半日升５﹒０８

％，報０﹒０６２元；此前獲阿里巴巴增持母公司的圓通速遞國際（０６１２３），回調後繼續

有追捧，飆升２７﹒４５％，報６﹒５元；萬勵達（０８４８２）走高２﹒５９％，報０﹒１１

９元；絲路物流（００９８８）持平，報０﹒０３２元；先豐服務（００５００）下跌５﹒２１

％，報０﹒４５５元。

物管股「散水」，永升生活服務（０１９９５）蒸發８﹒７３％，報１５﹒６８元；雅生活

服務（０３３１９）走低４﹒５９％，報３５﹒３元；碧桂園服務（０６０９８）大跌５﹒６３

％，報４９﹒４５元；其中，上日（７日）獲納入深港通的時代鄰里（０９９２８）及建業新生

活（０９９８３）亦受壓，時代鄰里插水７﹒２２％，報１０﹒０２元；建業新生活急挫５﹒５

４％，報９﹒２元。



＊曾永堅：科技股未到「撈貨」時機＊



港股繼續走軟跌逾百點。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅曾永堅向《經濟通通訊社》表示

，臨近美國大選，料中美關係會愈來愈差，短期未見緩和跡象，因為目前特朗普總體選舉形勢仍

較拜登落後，料特朗普繼續加強打「中國牌」取票源，故令市場氣氛非常謹慎，料短期資金不會

大規模流入港股。此外，他指近期美股見較深度調整，加速科技股回吐，當科技股走弱市場氣氛

自然偏差，料拖累港股短期維持易跌難升格局。然而，他稱切忌把港股看得太淡，因未來仍有不

少大型新股上市，料仍有大量資金留在港元體系。他指若港股短期未能重返百天線（約２４６５

０點），相信港股或下試二萬四水平。

科技股近期見調整，曾永堅指仍未到合適時間「撈貨」，因美國科技股仍弱勢，以及此類科

技股近月累計升幅太多，料調整潮未完。舊經濟股方面，他則認為普遍行業前景不明且盈利能力

差，故不建議搏反彈。總體而言，現時仍非合適入市時機。（ｋｓ、ｆｚ）

