《美元走勢－羅明立》歐元初步阻力１﹒１８６５，短線可小注吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒３２ １０６﹒２０ １０６﹒２４

歐元╱美元 １﹒１８２７ １﹒１７９５ １﹒１８０４

英鎊╱美元 １﹒３１６６ １﹒３１２７ １﹒３１３４

美元╱瑞郎 ０﹒９１８３ ０﹒９１６２ ０﹒９１７７

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９８ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國周一（７日）勞動節假期休市，美股道期最新上升２１９點，報

２８２９２點。美聯儲主席鮑威爾表示，雖然８月就業數據正面，反映很多職位已經恢復，不過

仍有１１００萬人未重返工作崗位，其中包括酒店、娛樂和旅遊相關工作，因此美聯儲需要在很

長一段時間內保持低利率，並且不會過早撤回寬鬆措施，以支持經濟活動。

美匯指數維持於９３附近整固，非美貨幣個別發展，當中英鎊受到跟歐盟的談判未有進展，

英國方面更就談判死線表現強硬態度，匯價明顯偏軟。此外，歐元區９月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信

心指數升至負８，是連續第５個月改善，且創２月以來最高水平，市場原先預期為負１０﹒５，

前值為負１３﹒４。調查反映區內經濟持續從新冠病毒疫情中復甦，不過其他經濟數據顯示反彈

力度不足，市場關注本周四（１０日）歐洲央行對貨幣政策的立場。歐元支持位仍然在

１﹒１７５０╱８０，下一步支持位於１﹒１７００；初步阻力位於１﹒１８６５，下一步阻力

位於１﹒１９６５。短線仍然可小注吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８８０ １﹒１６９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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