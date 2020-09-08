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即市新聞

08/09/2020 15:41

《美元走勢－羅明立》歐元初步阻力１﹒１８６５，短線可小注吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒３２　　　１０６﹒２０　　　１０６﹒２４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８２７　　　１﹒１７９５　　　１﹒１８０４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１６６　　　１﹒３１２７　　　１﹒３１３４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８３　　　０﹒９１６２　　　０﹒９１７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國周一（７日）勞動節假期休市，美股道期最新上升２１９點，報
２８２９２點。美聯儲主席鮑威爾表示，雖然８月就業數據正面，反映很多職位已經恢復，不過
仍有１１００萬人未重返工作崗位，其中包括酒店、娛樂和旅遊相關工作，因此美聯儲需要在很
長一段時間內保持低利率，並且不會過早撤回寬鬆措施，以支持經濟活動。
　　美匯指數維持於９３附近整固，非美貨幣個別發展，當中英鎊受到跟歐盟的談判未有進展，
英國方面更就談判死線表現強硬態度，匯價明顯偏軟。此外，歐元區９月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信
心指數升至負８，是連續第５個月改善，且創２月以來最高水平，市場原先預期為負１０﹒５，
前值為負１３﹒４。調查反映區內經濟持續從新冠病毒疫情中復甦，不過其他經濟數據顯示反彈
力度不足，市場關注本周四（１０日）歐洲央行對貨幣政策的立場。歐元支持位仍然在
１﹒１７５０╱８０，下一步支持位於１﹒１７００；初步阻力位於１﹒１８６５，下一步阻力
位於１﹒１９６５。短線仍然可小注吸納。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８８０　　　１﹒１６９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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