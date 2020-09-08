《本港樓市》戴德梁行料今年樓價將跌一成，最壞情況尚未出現

《經濟通通訊社８日專訊》戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻

於網上會議中表示，今年樓價仍有下調壓力，預期全年樓價將下跌約１０％，原因是疫情對經濟

的影響並未完全反映，預料今年底失業率將攀升至７％，重返２００２及０３年水平，直指市場

最壞情況尚未出現。

他指，在第三波疫情爆發，中小型單位及豪宅樓價於７月及８月均有明顯下跌，但隨著疫情

緩和，業主願意減價，料會逐步釋放購買力，帶動９月成交量反彈。惟他認為，經濟因素才是影

響樓價走勢的重要原因，亦不能用０３年「沙士」過後樓價明顯反彈作比較，因為當時樓價已下

跌逾５年，加上中央亦有推出很多政策來支持香港經濟復甦。考慮到上半年大型屋苑樓價已累跌

５％至８％，預計下半年樓價仍有５％的下跌空間。

對於近期移民趨勢增加，他坦言近期移民人數有所上升，但認為未足以影響整體樓市發展，

加上目前家庭式移民情況亦較少，相信對樓市影響輕微。他又指，儘管樓價受壓，但相信負資產

宗數不會大幅上升，因為目前相關宗數不多，負債比率亦低。另外，發展商料不會因疫情而改善

推盤步伐，估計第四季發展商推盤情況與首季相若。（ｙｗ）

