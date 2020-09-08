  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/09/2020 16:34

《本港樓市》戴德梁行料今年樓價將跌一成，最壞情況尚未出現

　　《經濟通通訊社８日專訊》戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻
於網上會議中表示，今年樓價仍有下調壓力，預期全年樓價將下跌約１０％，原因是疫情對經濟
的影響並未完全反映，預料今年底失業率將攀升至７％，重返２００２及０３年水平，直指市場
最壞情況尚未出現。
　　他指，在第三波疫情爆發，中小型單位及豪宅樓價於７月及８月均有明顯下跌，但隨著疫情
緩和，業主願意減價，料會逐步釋放購買力，帶動９月成交量反彈。惟他認為，經濟因素才是影
響樓價走勢的重要原因，亦不能用０３年「沙士」過後樓價明顯反彈作比較，因為當時樓價已下
跌逾５年，加上中央亦有推出很多政策來支持香港經濟復甦。考慮到上半年大型屋苑樓價已累跌
５％至８％，預計下半年樓價仍有５％的下跌空間。
　　對於近期移民趨勢增加，他坦言近期移民人數有所上升，但認為未足以影響整體樓市發展，
加上目前家庭式移民情況亦較少，相信對樓市影響輕微。他又指，儘管樓價受壓，但相信負資產
宗數不會大幅上升，因為目前相關宗數不多，負債比率亦低。另外，發展商料不會因疫情而改善
推盤步伐，估計第四季發展商推盤情況與首季相若。（ｙｗ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/09/2020
水中茅台，好飲嗎？（有片）
中國故事08/09/2020
《神州經脈》特朗普再提中美脫勾　中印局勢膠著　外資止六日出逃
香港要聞08/09/2020
【新冠肺炎】陳肇始：放寬食肆每枱最多4人　重開麻雀館及機舖等
FOCUS08/09/2020
【FOCUS】英揆再擺反枱姿態　國內掣肘難撐任性
財經熱話08/09/2020
【水中茅台】農夫山泉首掛大漲近五成半　分析建議35元先套利
開市Good Morning08/09/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：雅生活再穿底宜減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金