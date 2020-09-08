【新冠肺炎】邱騰華：冀下周五起取消主題樂園及展覽社交距離限制

《經濟通通訊社８日專訊》本港疫情緩和，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（８日）會見

傳媒宣布再放寬防疫措施時指出，希望可在９月１８日起可對主題樂園及展覽活動撤銷社交距離

限制。

邱騰華相信，主題樂園在重開時，園內的防疫措施會做好防疫措施，包括在園內不斷清潔、

入園前先預約等，惟有關決定仍須與當局商討，當局亦會留意本周的疫情，希望今次的預告可以

令業界做好準備。



＊已去信１１個國家建立旅遊氣泡＊



邱騰華又指，已經去信１１個國家，表達香港願意與對方建立旅遊氣泡，包括德國、法國、

瑞士、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、越南等，有５至６個國家表示有興趣，其中日本和泰國

已經有接觸，而歐盟已委託德國作為代表，協商相關安排。澳洲、新西蘭亦對旅遊氣泡感興趣，

但兩國需先商討澳紐旅行氣泡。

他表示，建立旅遊氣泡時，雙方認可的檢測是必不可少，亦要探討雙方都願意接受的額外限

制措施，例如出行前檢測、到埗覆檢、商務客先行、限指定旅遊點等，另外亦會考慮雙方疫情發

展。他希望隨著香港疫情好轉，提高檢測能力時，港人早日可以恢復出行。（ｈｙ）

