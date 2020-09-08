《小傳日記》舊經股發威，科指佬跌低；魚缸跌轉升，轉勢可憧憬

《小傳日記》隔晚花旗國勞動節假期休市，有消息話新冠肺炎疫苗好可能會喺１０月面世，

咁大個好消息自然利好市場氣氛，歐洲魚缸向上，香江魚缸今朝都高開１９５點，開報

２４７８５點，已經係全日最高位。不過之後侵侵又出口術，話中美兩國唔再做生意，花旗國都

無損失，「孖屐」擔心中美科技戰會愈演愈烈，唔少科指股都插水，包括係染藍無耐小米嘅

（０１８１０）反高潮，曾經插低近一成。大市曾倒跌２４８點，低見２４３４１，創８月１０

日後最低。

香江新冠肺炎疫情開始緩和，政府就宣佈逐步放寬限聚令等防疫抗疫措施，魚缸都叫有返起

色，不過尾市無乜力水，最終收報２４６２４，升３４點或升唔夠半巴仙，主板成交１４０６億

銀。國企指數報９８３０，升６５點或升近１巴仙。

科指錄得四連跌，跑輸大市，收報７１２３點，跌１１７點或跌近２巴仙。

內地Ａ場午後轉升，上證綜合指數報３３１６，升２３點或升近１巴仙；深證成份指數報

１３２９３，升９點或升唔夠半巴仙。兩市合共成交９２４４億人仔，按日成交減少近一成。

大隻藍戰士方面，今日轉由舊經濟佬撐市，包括本地銀行佬，大象（００００５）跳起唔夠

半巴仙，報３３銀；小象（０００１１）飛起逾１巴仙，報１２２﹒２銀；不過渣打

（０２８８８）被印度罰錢，唔見近１巴仙，報３８﹒９５。生發發（００３８８）跌近１巴仙

，報３６８銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌逾１巴仙，報８１﹒２銀；國壽（０２６２８）走高近

３巴仙，報１８﹒７６銀。ＱＱ（００７００）軟腳半巴仙，報５０８﹒５銀。



＊金山未止跌執董資金徹；三加一圍爐灶君要粗勞＊



噚晚美股無開市，今日科指跌勢放緩咗啲，但依然跑輸大市。中芯（００９８１）繼上日收

插近兩成三後，雖然大行睇淡嘅多，今日仍然輕微反彈逾３巴仙，報１８﹒８銀，已經係升幅最

大科指股。有執董減持金山軟件（０３８８８）至持股不足０﹒５巴仙，撻低近６巴仙，報

３８﹒６銀。眾安在線（０６０６０）遭中金睇淡保費增速，要到出年先可以實現承保盈利，跪

低逾６巴仙，報４５﹒３５銀。兩隻新任藍戰士個別發展，小米走低逾７巴仙，報２２﹒４銀。

阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻話兩間公司未來都可能發展新業務領域，或者會產生競爭，阿

里踼高近２巴仙，報２６９﹒６銀。噚日被北水大媽力沽貨嘅美團點評（０３６９０）滑低逾４

巴仙，報２３８銀。

香江政府公布，隨住最新疫情發展，會有系統咁放寬防疫限制措施，由今個星期五起將放寬

食肆每枱人數至４個，大快活（０００５２）跳高逾１巴仙，報１９﹒２銀；翠華

（０１３１４）踼高逾３巴仙，報０﹒３３５銀；太興（０６８１１）抽高近９巴仙，報

１﹒５８銀。終於有得搭枱，酒樓先開心，富臨（０１４４３）起哄升逾３巴仙，報０﹒１９６

銀；稻香（００５７３）跳逾２巴仙，報０﹒９２銀。



＊金融戰難成內銀佬向晴；電訊佬反彈缸友有得賺＊



評級機構惠譽話，花旗國制裁神州大型金融機構制裁嘅機會好微，因為行動會對環球經濟產

生漣漪效應且影響重大。並預期兩國衝突，可能會繼續集中喺貿易同科技層面，未必會出現金融

戰。內銀佬今日表現唔錯，工行（０１３９８）係表現最佳藍戰士，鏟高近５巴仙，報４﹒４２

銀。中行（０３９８８）跳高近４巴仙，報２﹒５８銀；建行（００９３９）踼高逾３巴仙，報

５﹒５９銀；交行（０３３２８）跳近２巴仙，報４銀；農行（０１２８８）抽高４巴仙，報

２﹒６銀。

中資電訊佬有反彈，中金最新維持咗中聯通（００７６２）同中移動（００９４１）目標價

同跑贏大市評級。中聯通同中移動分別走高逾２巴仙，報５﹒３５銀；踼高近２巴仙，報

５３﹒５５銀。中電信（００７２８）起哄近２巴仙，報２﹒５５銀。



＊風光已不再物管真感概，物流股大漲盛良個個搶＊



以前大市一跌，資金就會走入物管股避險，話晒都收入穩定，股價幾時都企應，不過十年河

東，十年河西，呢一期物管都風光不再，就算有大和加持都無用，今日繼續走軟，永升生活服務

（０１９９５）潛水近６巴仙，報１６﹒２銀；碧桂園服務（０６０９８）跌逾３巴仙，報

５０﹒６５銀；建業新生活（０９９８３）挫近半成，報９﹒２６銀；時代鄰里（０９９２８）

回逾４巴仙，報１０﹒３４銀；藍光嘉寶服務（０２６０６）跪低近２巴仙，報４６﹒９銀。

不過可能因為疫情關係，近期物流股都開始有人追捧，好似創仔盛良物流（０８２９２），

公司公告話旗下電子商貿貨運物流業務係香港有重要位置，可以為電子商貿客戶提供技術及物流

支援，股價一下抽高逾８巴仙，報０﹒０６４銀；圓通速遞（０６１２３）繼續起飛漲逾四成，

報７﹒１５銀；亞洲速運（０８６２０）彈近３巴仙，報０﹒１８銀；不過萬勵達

（０８４８２）跌近２巴仙，報０﹒１１４銀。請請！



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