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即市新聞

08/09/2020 15:59

《真知灼見－溫灼培》日本若舉行大選，將如何影響日圓？

　　《真知灼見》下任日本首相大熱菅義偉揚言，當選後將會在短時間內舉行大選，以強化其認
受性，以便日後施政。現市場擔心，面對如此政治的不確定性，將如何影響日圓匯價後向？
　　筆者未作分析前先給予大家一些資料背景。下周一（１４日），日本執政自民黨將舉行大會
，屆時將選出新首相人選。被日本傳媒視為大熱的現任日本政府發言人菅義偉揚言，假若他當選
，將會在短時間內舉行大選，以強化其認受性。由於菅義偉表明會跟隨安倍晉三的政策，最近又
表揚日本央行行長黑田東彥表現。換言之，只要菅義偉在位，相信日本的政治及經濟政策不會有
太大變動。現在市場所擔心是，如日本真要提早大選，情況將難料。

＊日本政治經濟政策一年內不會大變＊　
　　
　　然而，菅義偉真會提前大選，市場似乎是想多了。筆者認為，日本的政治及經濟政策到明年
９月前也不會有太大變化。菅義偉提出提前大選，其目的相信只想安撫選民，以博取民眾對其支
持，方便他日後施政。為何筆者這麼想？首先要問，菅義偉的相位尚未座穩便謂大選，他勝算能
有多高？再者，如他真有意提早大選，為何如此早，當他還未真正座正首相位置便高調提出？這
樣做只會給予反對派更多時間準備，這可會削弱其勝出機會率。所以，他的做法是完全不合情理
。第三，疫情在日本到現在仍未完全受控，在此時刻大選只會降低自民黨勝出機率。由於菅義偉
所剩餘的首相期限是到明年９月，待今年底至明年初疫苗面世，每人得以接種，疫情告一段落，
基本上相信已相當接近明年中了。假使屆時日本又能成功重推奧運，為經濟沖喜，這時候才大選
相信自民黨才具勝算。所以擔心日本政治短期不穩影響日圓，明顯是想多了！

＊圓匯走向視乎美元地位及美日息差＊
　
　　假如日本政治暫影響不了日圓匯價，日圓匯價後向又要看哪些因素？筆者認為先看美元地位
會否於未來受到其他貨幣，尤其受歐元或人民幣的進一步挑戰及蠶食。如這情況出現導致美元整
體匯價下跌，屆時日圓也有望跟隨大隊兌美元匯價上升。其次看市場對美國通脹預期變化。市場
愈是預期美國通脹有機會上升，愈將會驅使美國十年期債息上升，當美日債息差距擴大，這可不
利日圓匯價。上述是一個利好一個利淡日圓的因素，重點看哪一個因素先出現以釐定日圓方向。
過去五個星期，日圓基本上只於１０５至１０７兌１美元上落，或許大家暫可以上述日圓波幅範
圍作參考。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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