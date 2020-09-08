《匯海澤言－葉澤恆》歐洲議息前歐元料軟，脫歐談判艱鉅鎊料受壓

《匯海澤言》德國經濟部公布，７月份的工業生產上升１﹒２％，較市場預期升４﹒７％為

差，而６月份的升幅就由８﹒９％，上調至９﹒３％，是差不多三十年以來最大的升幅。其內，

建築業活動收縮４﹒３％，影響工業生產表現。至於汽車生產，就升近７％。另一方面，德國財

長表示，政府需要增加舉債，以支持經濟復甦。德國政府自疫情爆發以來，已經破紀錄舉債

２１８０億歐元。早前有報道指，政府可能需要再舉債８００億歐元，為抗疫措施提供資金。歐

洲央行將於本周四（１０日）議息，料議息前歐元兌美元仍反覆偏軟，有機會下試１﹒１７５０

水平。



＊脫歐談判艱鉅，料英鎊下試１﹒３０水平＊



在英國與歐盟進行新一輪脫歐談判前夕，英國政府通過法例，授權國際商業部門決定哪些國

家補貼需要通知歐盟，亦有權決定哪些經過北愛爾蘭出口往歐盟的貨物需要繳付關稅等，以確保

在脫歐後的北愛爾蘭及英國其他地方之間的貿易不會受歐盟法規的影響，以免影響脫歐的意義。

但是，英國去年在簽署脫歐協議時，內容就包括任何影響北愛爾蘭貨物貿易的國家補貼決定

，或令更多清關手續的做法，都必須事先通知歐盟，令外界認為英國有撕毀部分協議之嫌。歐盟

首席談判代表巴尼耶強調，英國必須尊重所有已簽署的協議，雙方才有信心延續經貿關係。歐盟

委員會亦強調，脫歐協議可以為區內帶來和平穩定，敦促英國履行承諾。

同時，英國與歐盟在公平競爭的原則上，仍存在分歧。歐盟希望往後，能夠自由在英國的海

域捕魚，但英國首相約翰遜就表示，不會在涉及主權的問題上讓步，希望歐盟重新考慮立場，又

表明１０月１５日是談判的期限。技術上，英鎊兌美元的走勢相對較弱。建議投資者可考慮於

１﹒３１４５沽英鎊，目標１﹒３０１０，升穿１﹒３２２０止蝕。



＊下任日相熱門人選指不降消費稅，料日圓反覆偏軟＊



下任日本首相大熱人選、內閣官房長官菅義偉表示，不會考慮下調消費稅。他表示，消費稅

是社會保障的重要財政來源。日本經濟部前官員竹中平藏表示，日本政府如果持續向企業提供補

貼，將會令政府需要承擔更大的財政壓力。他認為，政府應該轉向企業發放貸款，以提供支持，

而央行可以在這方面多下功夫。竹中平藏與菅義偉的關係密切，似乎有機會成為其內閣或顧問等

角色，以提供意見。他的言論，或反映央行可能需要仿傚聯儲局，向企業提供貸款。預料美元兌

日圓短期反覆偏軟，一旦升穿１０７水平，或反映日圓短期有轉弱的風險。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

