《宏觀銓局－馬桂銓》窺探疫情後景況

《宏觀銓局》在過去兩星期，全球股市的上升動力，或多或少寄望於疫苗開發、測試和治療

等研究的進展。美國有生物科技公司早前公布了肺炎疫苗初期測試的初段數據，結果令人鼓舞，

預計下期的更新數據即將公布。另外有美國醫療設備公司宣布其新的測試套件通過審批，這是首

個無需分析儀的測試工具，測試結果直接從試紙讀取，有點像驗孕套裝，用簡單試紙拭鼻就可獲

得樣本，而不用插入深喉內，適用於學校和辦公室等場所。

投資者總愛預測未來，筆者收到不少查詢，都是問及疫情過後的形勢。我們不妨想像一下世

界會變成怎樣。

在家工作的安排或者會在短期內提高和科技相關的投資，例如員工要購置新電腦器材或強化

系統，企業亦加大伺服器和提高雲端技術的計算能力。這種新的經濟模式或對房地產、汽車製造

業及城市化的進程帶來影響。上班族不會為未能返回辦公室工作感到「羞愧」，事實上越來越多

企業容許員工在家工作。所謂逆向城市化或會令更多人脫離租金高昂的市中心地段，尋找空間更

大但價錢相宜的地方，亦即令房地產市場更活躍。這些移離市中心的人自然需要以汽車代步，在

日常生活附近地區內或更遠的超市和咖啡室消費，而不將像以往只在一兩個街口的範圍內徒步遊

走。美國單戶房屋銷售正在增加，很多現有的趨勢正在加快，例如網上購物加速提高，實體零售

則加快消亡。同理，遠程醫療和光顧診所之間的改變，還有更多的數碼化交易，亦不在話下。

上星期五（４日）美國公布的失業保險數據顯示，續聘持續但放慢。七月份入息與開支數據

亦好過預期，勞動收入增加足以抵消轉移開支的下跌。隨著政府的財政支援陸續結束，八月份勞

動總收入可能會顯著下降。聯儲局上星期宣布改為以平均通脹目標，而非現時採用的彈性通脹目

標為制定政策的指標，市場解讀為聯儲局有意容許通脹率停留於２％水平以上的時間更長，同時

亦會延長低息環境。美國十年期國債孳息率隨即急升９％，主要是因為債券投資者預期通脹升溫

的同時，追求更高收益。但目前美國的失業率仍然高企於１０﹒２％，即使未來一年還有變數，

通脹在短期內似乎難以急劇升溫。

資產配置方面，筆者繼續維持之前的分配，偏好包括投資級和非投資級別的企業債券。與此

同時，筆者亦增持多元化，即備有股票和債券的基金組合。近日有投資者認為經濟政策有效，經

濟復甦將會好過預期，因而調低２０２０年美國高回報債券的違約率的預測。除了基本因素改善

，各國央行亦向市場大量注資，部分流動資金定會進入資本市場，難免會推高資產價格。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

