內銀股撐市，港股微升３４點收２４６２４，科指四連跌

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股休市，歐洲主要股市造好受惠歐元區投資者信心連續５

個月改善，帶動港股港股四連跌後今早高開１９５點報２４７８５點，為全日最高位。惟部分公

用股、地產股及新經濟股回吐，拖累港股最多曾倒跌２４８點見２４３４１點。然而，午後Ａ股

走強且中資金融股造好，帶動港股回升，當中內銀股表現最搶眼。最終港股收報２４６２４點，

升３４點或升０﹒１４％，主板成交１４０６億元跌剷１１％。國企指數報９８３０點，升６５

點或升０﹒６７％。恆生科技指數報７１２３點，跌１１７點或跌１﹒６３％，四連跌累挫

７８６點或９﹒９４％。

Ａ股倒升，上證綜合指數收報３３１６點，升２３點或升０﹒７２％。深證成分指數報

１３２９３點，升９點或升０﹒０７％，總成交９２４３﹒８３億元人民幣。

重磅股方面，友邦保險（０１２９９）跌１﹒３４％，報８１﹒２元，匯豐控股

（００００５）升０﹒４６％，報３３元；香港交易所（００３８８）跌０﹒５４％，報３６８

元。



＊惠譽料中金融機構遭美制裁機會低，工行揚半成領漲藍籌＊



惠譽料美制裁中國大型金融機構機會低，內銀股造好。建設銀行（００９３９）升

３﹒１４％，報５﹒５９元；工商銀行（０１３９８）升４﹒７４％報４﹒４２元為表現最佳藍

籌；中國銀行（０３９８８）升３﹒６１％，報２﹒５８元；交通銀行（０３３２８）升

１﹒７８％，報４元；招商銀行（０３９６８）升３﹒２３％，報３８﹒４元。

據《證券時報》報道，與其他金融行業類似，保險行業上半年的資產減值損失也明顯增加。

惟內險見資金追捧。中國人壽（０２６２８）升２﹒６３％，報１８﹒７６元；新華保險

（０１３３６）升４﹒５５％，報３１元；中國平安（０２３１８）升１﹒２４％，報

８１﹒３５元；中國太保（０２６０１）升４﹒４７％，報２２﹒２元；中國財險

（０２３２８）升２﹒５４％，報６﹒０５元。

中移動（００９４１）日前透露，目前已建設５Ｇ基站近３０萬座，服務５Ｇ套餐用戶超過

８４００萬人，中移動升１﹒８１％，報５３﹒５５元。其他５Ｇ相關股造好，中國聯通

（００７６２）升２﹒２９％，報５﹒３５元；中國電信（００７２８）升１﹒５９％，報

２﹒５５元；中國鐵塔（００７８８）無升跌，報１﹒４９元；京信通信（０２３４２）升

０﹒６１％，報３﹒２８元。



＊科技股持續偏軟，小米挫７％為表現最差藍籌＊



科技股持續偏軟，美團點評（０３６９０）跌４﹒１１％，報２３８元；小米集團

（０１８１０）跌７﹒２５％，報２２﹒４元領跌藍籌；騰訊控股（００７００）軟０﹒４９％

，報５０８﹒５元；京東集團（０９６１８）跌０﹒２６％，報３０５元；阿里巴巴

（０９９８８）升１﹒５１％，報２６９﹒６元。

物管股見資金「逃亡潮」，碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒３４％，報５０﹒６５元；永

升生活服務（０１９９５）跌５﹒７％，報１６﹒２元；雅生活服務（０３３１９）跌

２﹒４３％，報３６﹒１元；獲納入港股通的時代鄰里（０９９２８）跌４﹒２６％，報

１０﹒３４元；同樣入圍的建業新生活（０９９８３）跌４﹒９３％，報９﹒２６元。

部分生物科技股逆市造好，獲大摩料未來３０日股價將升的諾誠健華（０９９６９）升

７﹒３４％，報１１﹒７元；康希諾生物（０６１８５）升５﹒８２％，報１７１元；金斯瑞生

物科技（０１５４８）升１﹒９％，報１３﹒９８元；獲納入多個互聯互通相關指數的信達生物

（０１８０１）無升跌，報５７﹒５元；藥明生物（０２２６９）跌０﹒９４％，報１７９﹒８

元。

農夫山泉（０９６３３）今日首掛，收報３３﹒１元，較招股價２１﹒５元高出５３﹒９％

；成交約２﹒２５億股，涉資８１﹒４１億元。（ｋｓ）

