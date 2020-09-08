《股金豐采－涂國彬》美匯反彈觸發，金股匯債回吐

《股金豐采》美聯儲長時間保持低利率水平，關注月中議息。本周歐央行開會，預期歐央行

保持鴿派。另一邊廂，美國總統選舉愈接近，自然更受關注。

在此背景下，投資者情緒靜極思動。美匯反彈，美匯指數在９月１日跌至２８個月低位之後

，隨即止跌反彈，雖然目前還是在５０日線下方，但一眾資產即使未完全逆轉之前的氣氛，起碼

是獲利回吐在出現，例如，非美貨幣普遍受壓，一點不意外，而長升多時的美股大跌，尤其一直

為人注意估值可能偏貴的科技股，更是首當其衝，至於金銀價受壓，甚至債息走高，都不算焦點

了。



＊單日漲跌幅度增＊



事實上，恐慌指數ＶＩＸ在上周累積了３３﹒９３％的漲幅。原本ＶＩＸ已經穩定在２０至

２５水平之間窄幅震盪，離疫情前１０至２０的運行區間非常靠近。但突然９月初波幅增加，回

到單日上漲下跌一兩成稀鬆平常的日子。

當然，波幅增加，原則上是風險的增加，但這不一定對所有資產類別都有同樣的避險需求，

尤其此前一段日子的韻律，如今有一定受挫，反而是重點所在，從商品市場可以得到一定印證。



＊金銀價見支持＊



金價從今年以來上行勢強。期間有過一些調整，包括３月時連同其他資產被急速拋售，一度

跌破１５００美元。另外，８月也經歷了調整，尤其８月１１日單日跌逾５％，隨後處於上落待

變格局，至今還沒明顯反彈，畢竟和３月的那次完全不一樣。如此一來，金價８月結束之前四個

月連陽。進入９月以來，１９００至２０００美元運行區間，下方５０日線支持仍有效。

白銀原本從７月下旬開始上行動能明顯增加，但和黃金一樣，８月１１日大跌破壞走勢，不

過還守住五個月連陽，８月仍有超過１５％漲幅。短線主要在２６至２８美元區間上落，缺乏方

向。



＊布油連跌四日＊



至於與實體經濟關係較大的大宗商品，油價雖從低位反彈，但動能有限。紐油遇阻４５美元

，從９月開始下行壓力明顯增加，上周就結束四周連陽。布油至周一（７日）已連續下跌第四日

，一度跌破４２美元，最終收跌１﹒５２％，技術指標轉差，短線油價或進一步下探。



＊銅價料續反彈＊



銅博士方面，倫銅連續上漲四個月後，上周三（２日）和上周四（３日）回落，但幅度不大

，守住２０日線。周一反彈，升０﹒６２％至１７９７﹒５美元，料延續反彈，或快回補年內跌

幅。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金

（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財

務權益。）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益



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