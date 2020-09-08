《鍾之日記》農夫山泉有錢賺，飛上枝頭鍾睒睒

《鍾之日記》９月８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美關係仍緊張，美國總統特朗普周一（７日）勞動節在白宮舉行記者會重申中美經濟脫勾

的觀點，揚言如果中美兩國不再做生意，美國將不會蒙受損失。隔晚美股休市，歐洲主要股市造

好受惠歐元區投資者信心連續５個月改善，帶動港股港股四連跌後今早高開１９５點報

２４７８５點，為全日最高位，惠譽料美制裁中國大型金融機構機會低，中資金融股造好，內銀

股表現最搶眼。最終港股收報２４６２４點，升３４點或升０﹒１４％，主板成交１４０６億元

。

祖國股市經歷昨日急瀉後今日反彈，滬綜指收升０﹒７２％，報３３１６﹒４２點，收復三

千三，深成指今早挫超過１％，全日收市則收復跌幅，倒升０﹒０７％。外資扭轉此前連續六日

淨流出，全日通過陸股通淨流入６３﹒５１億元人民幣。兩市全日成交９２４４億元人民幣，按

日成交減少９﹒５％，重回萬億關口之下。



＊農夫山泉上市發大財，創始人穩坐中國富豪頭三＊



本港史上新股凍資王、內地賣水龍頭企業－－農夫山泉（０９６３３）今日正式在港交所掛

牌上市。農夫山泉今日開市報３９﹒８元，比招股價２１﹒５元高８５﹒１２％，惟其後升幅收

窄，於３２至３５元徘徊，最終收報３３﹒１元，較招股價高出５３﹒９％，一手２００股，不

考慮交易費用，每手帳面賺２３２０元。

農夫山泉首日上市便引來大行青?，麥格理給予其「跑贏大市」的初始評級，目標價為２７

元，最牛可上望３０元。券商國盛證券首予農夫山泉「買入」評級，目標價為３６﹒５元，即較

現價有約１０﹒３％的上升空間。

集團創始人兼董事長鍾睒睒十分低調，隨著農夫山泉上市，這位千億富豪才受到外界關注，

更驚覺鍾睒睒的財富已穩佔中國富豪榜三甲之列。鍾睒睒曾一手創立內地多個知名品牌，包括養

生堂龜鱉丸、朵而膠囊、成長快樂、清嘴、農夫果園、尖叫、母親牌牛肉棒等。

鍾睒睒除了持有農夫山泉股份超過８４﹒４％外，亦持股Ａ股萬泰生物

（滬：６０３３９２）７４﹒２３％股權，有媒體估計其總身家共達３８５６億元。按照福布斯

最新富豪排行榜，目前中國首富騰訊（００７００）創辦人馬化騰身家為約４４２２﹒６億元，

緊次的阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲身家約４００９﹒２億元，內地龍頭藥企恆瑞醫藥

（滬：６００２７６）大股東孫飄揚身家約２６８３﹒２億元。換言之，鍾睒睒的財富已穩佔中

國富豪榜三甲之列。



＊中印邊防「羅生門」，小米急挫領跌市＊



中印邊境局勢持續升溫，兩國軍隊均指控對方挑釁。解放軍指控印軍周一越線進入中印邊境

西段班公湖南岸神炮山地域，並對中國邊防人員鳴槍威脅。而印度國防部今早發表聲明指出，印

度軍隊從來沒有越過實控線或採取任何包括鳴槍的進攻手段，反指中國軍隊周一企圖接近印軍的

一個前沿陣地，並數次鳴槍威嚇印軍。中國外交部發言人趙立堅亦堅稱，印度軍隊首先開槍。

中印邊防屢次爆出「羅生門」，兩國均向外界宣稱「責任不在我方」。官方喉舌《環球時報

》社評言辭強硬，稱印軍若再魯莽開槍，解放軍或會將他們「就地消滅」。

據市場調研機構ＩＤＣ早前公布的數據，小米（０１８１０）於印度智能手機市場，次季仍

穩奪第一，市佔率達２９﹒４％。雖然小米仍險守印度手機市場「一哥」，但小米與三星之間的

差距縮小，三星更由第三位躍升至二位。

新經濟股今日未止跌，科技指數收錄四連跌。恆指「新貴」小米今日大幅下挫，雖然午後跌

幅一度有所收窄，但其後頹勢依然，收市大瀉７﹒２％，報２２﹒４元，為表現最差藍籌，「染

藍」兩日均收跌。

此外，鑑於早前印度政府強制將手機遊戲《ＰＵＢＧ》在內的超過２００隻中國手機應用程

式下架，《ＰＵＢＧ》南韓開發商決定從騰訊（００７００）收回該遊戲在印度的經營權。騰訊

今收低０﹒５％。



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