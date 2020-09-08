《股林淘金－林家亨》歐洲市況佳，港股欲反彈

《股林淘金》美國昨天（７日）假期休市，歐洲股票市場造好，平均升幅達２％，減低了投

資市場對美國科技股繼續下滑的憂慮，今早（８日）９：０３ａｍ亞洲美股期貨市場造好，道指

期貨上升達２００點，納指１００指數期貨微升２點。

預計今日港股早段上升，若Ａ股市場反彈，港股表現或會更佳。昨天滬深３００指數下跌

２％，主要是消化美國對中芯國際列入黑名單之負面消息，但有市場評論表示中芯國際在

２０２０年上半年有超過９成半營業額是來自２８納米和較低端晶片，美國對其限制高端技術之

打壓實質影響很小，故美國之政治表態，在未來特朗普選舉若失敗後，沒有實質用途。

上周五（４日）和昨天港股曾跌穿保歷加通道底線２４６００點，形成超賣，料今日市況較

正常，恆指未必再試穿保歷加通道底線，未來或有溫和反彈局面，可以吼低吸納大市值藍籌股，

作短線部署，美股期貨若中午後回吐，港股可能升幅收斂，有較低價格可以吸納！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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