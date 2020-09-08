  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/09/2020 15:23

《匯市縱橫－蕭啟洪》習以為常？

　　《匯市縱橫》進入９月，疫情有所緩和，實屬喜事。自從政府為市民慷慨解囊，進行全民檢
測後，感覺大眾對於疫情有所鬆懈。即使手拿著陰性的檢測結果，但風險猶在，難保他朝也有機
會中招。「抗疫疲勞」實在防不勝防，但人性如此，不但在抗疫方面，其實面對市場信息也有如
此情況。英國「脫歐」已糾纏了多年，英倫首相寶座都兩度易手，所謂「死線」一推再推，英倫
首相約翰遜因為在漁業、移民及國家援助方面未能與歐盟達成共識。近日發表言論，揚言即使未
能達成協議，「Ｓｈｏｕｌｄ　ｂｏｔｈ　ａｃｃｅｐｔ　ｔｈａｔ　ａｎｄ　ｍｏｖｅ　ｏｎ
」，再次回到硬或軟「脫歐」的討論。經歷四年的糾纏，市場對「硬脫歐」的風險或許也感到疲
勞。２０１６年「硬脫歐」消息一出，市場風聲鶴淚；２０２０年則「也無風雨也無晴」，英鎊
稍稍回調３０點便當反應一下。習慣成了自然，人如此，市場亦然，終歸市場也是由人所組成的

　
　　邏輯學上有一說法，自人類有史以來，所觀察到太陽都是從東方升起，但若因此便得出「太
陽明天也是從東方升起的」結論，就會犯下「以偏概全」的謬誤。但是在投資的學問上，往往強
調理性的投資正需要突破人性的某些限制。可惜的是，缺乏邏輯思維的人總比懂得思考的人多；
許多人的未能認清自己邏輯思維上的謬誤，才會令「行為經濟學」「Ｂｅｈａｖｉｏｒａｌ
Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ」成為熱門研究課題。當中所研究的並不是甚麼艱深的經濟學模型，僅僅是
研究普遍投資者到底會作出甚麼非理性的不明智決定。「習以為常」的風險實在不得不防。習慣
了某股份年年派息、習慣了「脫歐」談判不斷拉鋸、習慣了中美貿易糾紛，但也千萬別養成忽略
風險管理的壞習慣。
　
＊本周策略＊
　
歐元：上周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元已成交，並於１﹒１８００平倉，獲利
２００點子。
　
英鎊：本周建議候高於１﹒３３００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３１００，止蝕１﹒３５００。
　
澳元：本周建議候低於０﹒７１５０買入澳元兌美元，目標０﹒７３５０，止蝕０﹒７０００。
　
加元：本周建議候低於１﹒３０２０買入美元兌加元，目標１﹒３２５０，止蝕１﹒２９２０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞08/09/2020
【新冠肺炎】陳肇始：放寬食肆每枱最多4人　重開麻雀館及機舖等
FOCUS08/09/2020
【FOCUS】英揆再擺反枱姿態　國內掣肘難撐任性
財經熱話08/09/2020
【水中茅台】農夫山泉首掛大漲近五成半　分析建議35元先套利
開市Good Morning08/09/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：雅生活再穿底宜減持
香港要聞08/09/2020
【新冠肺炎】林鄭：按情況決定是否再延長普及檢測　將盡快公布
財經熱話07/09/2020
港股收跌105點失百天線　恒指新貴全收低　科指插水347點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金