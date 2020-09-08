《匯市縱橫－蕭啟洪》習以為常？

《匯市縱橫》進入９月，疫情有所緩和，實屬喜事。自從政府為市民慷慨解囊，進行全民檢

測後，感覺大眾對於疫情有所鬆懈。即使手拿著陰性的檢測結果，但風險猶在，難保他朝也有機

會中招。「抗疫疲勞」實在防不勝防，但人性如此，不但在抗疫方面，其實面對市場信息也有如

此情況。英國「脫歐」已糾纏了多年，英倫首相寶座都兩度易手，所謂「死線」一推再推，英倫

首相約翰遜因為在漁業、移民及國家援助方面未能與歐盟達成共識。近日發表言論，揚言即使未

能達成協議，「Ｓｈｏｕｌｄ ｂｏｔｈ ａｃｃｅｐｔ ｔｈａｔ ａｎｄ ｍｏｖｅ ｏｎ

」，再次回到硬或軟「脫歐」的討論。經歷四年的糾纏，市場對「硬脫歐」的風險或許也感到疲

勞。２０１６年「硬脫歐」消息一出，市場風聲鶴淚；２０２０年則「也無風雨也無晴」，英鎊

稍稍回調３０點便當反應一下。習慣成了自然，人如此，市場亦然，終歸市場也是由人所組成的

。



邏輯學上有一說法，自人類有史以來，所觀察到太陽都是從東方升起，但若因此便得出「太

陽明天也是從東方升起的」結論，就會犯下「以偏概全」的謬誤。但是在投資的學問上，往往強

調理性的投資正需要突破人性的某些限制。可惜的是，缺乏邏輯思維的人總比懂得思考的人多；

許多人的未能認清自己邏輯思維上的謬誤，才會令「行為經濟學」「Ｂｅｈａｖｉｏｒａｌ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ」成為熱門研究課題。當中所研究的並不是甚麼艱深的經濟學模型，僅僅是

研究普遍投資者到底會作出甚麼非理性的不明智決定。「習以為常」的風險實在不得不防。習慣

了某股份年年派息、習慣了「脫歐」談判不斷拉鋸、習慣了中美貿易糾紛，但也千萬別養成忽略

風險管理的壞習慣。



＊本周策略＊



歐元：上周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元已成交，並於１﹒１８００平倉，獲利

２００點子。



英鎊：本周建議候高於１﹒３３００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３１００，止蝕１﹒３５００。



澳元：本周建議候低於０﹒７１５０買入澳元兌美元，目標０﹒７３５０，止蝕０﹒７０００。



加元：本周建議候低於１﹒３０２０買入美元兌加元，目標１﹒３２５０，止蝕１﹒２９２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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