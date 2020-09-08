《股壇解碼－戴名》特朗普步步進逼；優品３６０不務正業

《股壇解碼》美股上周末坐過山車，一改之前升勢且出現暴跌情況，坊間流傳特朗普要對在

美上市的中概股出手，一系列的制裁措施將陸續出台，這將嚴重打擊民企在美國上市集資的興趣

和能力，須知道對科技股而言，美國是一個非常好Ｓｅｌｌ的ｍａｒｋｅｔ，斷了這上市之路，

中國企業賺取外匯的渠道也許少了很多，特朗普已經在貿易談判和金融渠道範籌相繼出招，加上

美長債債價上升，加上台海局勢緊張，投資者小心發生擦槍走火。



＊逐鹿中原＊



日本首相之位很快揭盅，暫時以內閣官房長官菅義偉的呼聲最高。但菅義偉的對華態道相對

其他人來說是最強硬的，如果順利由他接任，不但止對華的態度會越趨強硬，對韓國的態度也會

比安倍晉三強硬，相信經濟上還是會沿用安倍的策略，俗語說不做不錯，做多錯多，畢竟舊策略

沒出錯，沿用舊策略相對來說是一個保守的做法，要變革也是大選後才決定。



＊眾矢之的＊



傳聞特朗普將出台新一輪制裁將劍指中芯國際（００９８１），如果傳聞屬實的話，中芯國

際將是繼中興通訊（００７６３）和華為之後的第三間與芯片有關的企業受到制裁，國內芯片企

業相繼受制裁將為國內科技企業帶來非常致命的打擊，嚴重影響中國的科技發展，由於制裁範圍

不單單限於技術的應用和轉移，就連簡單的芯片相關產品買賣都被列入制裁清單，首先是國內現

在能生產的芯片主要以１４ＮＭ規格，其實１４ＮＭ在２０１４年出現，距離現在已經是六年前

的事。中芯國際是半導體代工廠，並非負責設計研發，這亦是中國芯片一直的隱憂，舉個極端一

點的例子，如果目前只能造出ｉＰｈｏｎｅ４的話，市場的競爭力便一下子回到數年前，加上全

球經濟一體化，在人口紅利消失的同時，處於捱打局面的國內科技創新企業更是舉步為艱。



＊時不與我＊



上周恆指雖然一度突破２５７００點，仍然受制於阻力位２５２５０點，由於已出現頂部上

升乏力的情況，恆指牛熊證街貨比例上升至６８：３２的比例，大戶對後市持續睇淡，投資者現

階段不要貿然入市，維持恆指支持位在２２０００點附近。



＊股票簡評＊



優品３６０（０２３６０）主要於香港以Ｂｅｓｔ Ｍａｒｔ３６０（優品３６０）品牌店

舖從事食品、飲品、家居及個人護理產品零售業務。集團截至今年（２０年）３月３１日為止，

優品３６０合共經營１０３間連鎖零售店舖，包括在香港經營１０２間連鎖零售店舖和經營一間

澳門連鎖零售店舖；集團之現金及銀行結餘總額（包括現金、現金等值項目與受限制銀行存款）

為２﹒１６億元，銀行借款總額為９９５４萬元。

優品３６０在今年５月份以１﹒７７億元收購協弘全部權益連股東貸款，其持有位於九龍觀

塘偉業街絲寶國際大廈１１樓１、２、３、５、６、７、８、９、１０、１１、１２，１５１６

號辦公室，另加３樓Ｐ５９、Ｐ６０和Ｐ６５號停車位，當中動用了部分未動用的上市集資所得

的６０００萬元（集團未動用的所得款項淨額約１﹒０５億元，扣減後剩餘４５００萬），收購

後優品３６０的現金及銀行結餘總額將下降至約３９００萬元左右，但面對總額高達９９５４萬

元的銀行貸款，集團的現金流將成為焦點。

但本港的零售業自今年３月份開始受疫情影響，相信集團今年上半年的業務也是慘淡經營，

優品３６０今年的業績能否持續是一個疑問，加上集團於本年５月份買入物業，雖然說是自用（

但似炒樓多過投資），但是否高位摸貨就有待時間去證明，但肯定的是手上的現金和等值物已不

足以償還所有貸款，償付能力下跌有可能引起銀行對集團信貸的關注，況且在社會運動中集團亦

或多或少受到破壞而引致的非經常性支出，這些都對集團的財力有所削弱，假設香港經濟短期內

沒有起色，銀行隨時會ｃａｌｌ ｌｏａｎ，優品３６０能否度過債務危機才是投資者要密切注

意的事。在多種不利因素影響下，預期股價支持位在１﹒５元附近。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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