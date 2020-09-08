珠江船務附屬新渡輪中標三條離島航線的五年期牌照

《經濟通通訊社８日專訊》珠江船務（００５６０）公布，集團附屬公司新世界第一渡輪服

務有限公司成功投得中環來往長洲、中環來往梅窩及來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲橫水渡三條

離島航線的持牌渡輪服務之五年期牌照，有關牌照將於２０２１年４月１日至２０２６年３月

３１日生效。（ｃｗ）

