《日入而息》農夫山泉首掛收高５４％，政府放寬食肆每枱最多４人



《今天重點》﹡農夫山泉（０９６３３）收高５４％，每手賺２３２０元；農夫山泉指感謝

投資者對集團的價值認可；農夫山泉首掛大漲近五成半，分析建議３５元先

套利

﹡陳肇始稱放寬食肆每枱最多４人，重開麻雀館及機舖等；邱騰華冀下周五起

取消主題樂園及展覽社交距離限制；林鄭月娥稱按情況決定是否再延長普及

檢測，將盡快公布

﹡林鄭月娥稱香港以行政主導，三權爭議達「愈辯愈明」效果；被深圳扣留

１２名港人需依據內地法律處理

﹡本港新增６宗確診個案，３宗本地感染



《即日市況》﹡內銀股撐市，港股微升３４點收２４６２４，科指四連跌



《深滬股市》﹡保險券商強力托市，滬綜指收升０﹒７２％收復三千三



《美元匯價》﹡歐元初步阻力１﹒１８６５，短線可小注吸納；歐元最新報１﹒１７９１╱

９４，日圓最新報１０６﹒２８╱３０



《公司業績》﹡陽光房地產基金（００４３５）全年盈轉虧蝕７﹒５１億元，末期分派

１３﹒６仙



《公司資訊》﹡農夫山泉（０９６３３）感謝投資者對集團的價值認可

﹡上海証大（００７５５）終止出售煙台之非全資附屬股權

﹡中國之信（０８２６５）電動車附屬一土地被中國政府出售，另戶口被限制

提款

﹡中駿集團（０１９６６）８月實現合同銷售金額按年增５６％至９２億元人

民幣

﹡仁德資源（０８１２５）附屬以１１１６萬購棚架用於機場建築項目

﹡吳銀河增持信義玻璃（００８６８）８５﹒２萬股，持股量增至３﹒２７％

﹡卓佳集團完成對Ｐｒａｘｏｎｏｍｙ的策略性投資

﹡協合新能源（００１８２）建議發行新票據

﹡屈臣氏進軍中東市場，擬２０２５年底前開設１００家分店

﹡惠陶集團（０８２３８）今早起暫停買賣

﹡據報喜茶、奈雪的茶明年底前在港掛牌

﹡新地（０００１６）Ｗｅｔｌａｎｄ三期推６５伙，售４１３﹒３萬起

﹡寶龍地產（０１２３８）８月合約銷售額按年升４７﹒６％

﹡數字王國（００５４７）夥中地基業打造數字未來之城，料聖誕節前夕投入

運營

﹡大唐環境（０１２７２）收到北京第四中級人民法院駁回撤銷仲裁裁決的申

請

﹡時代鄰里（０９９２８）委任郭柏成為首席財務官

﹡陽光房地產基金（００４３５）預期短期前景將充滿挑戰，疫情影響續租租

金

﹡丘鈦科技（０１４７８）８月攝像頭模組銷量按年升４﹒８％



《國企紅籌》﹡珠江船務（００５６０）附屬新渡輪中標三條離島航線的五年期牌照

﹡廣汽集團（０２２３８）８月銷量按年升近１２％，產量升８％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）申請兩項「閑現鵝」商標；南韓公司「飛起」騰訊，收

回ＰＵＢＧ印度經營權

﹡恆鼎實業（０１３９３）８月原煤生產量升１７％至２６﹒５萬噸

﹡龍湖集團（００９６０）８月份合同銷售金額按年增長１０﹒１％



《中國要聞》﹡ＯＰＰＯ提高下半年銷售預測，目標全年出貨增２８％

﹡昆山台資電路板工廠火警，蘋果、華為等為主要客戶

﹡飛豬旅行推出百億補貼，爭奪國慶長假旅遊市場

﹡中證協將紅塔證券自營帳戶列入限制名單６個月

﹡銀保監擬將網絡互助平台納入監管，打擊非法商業保險

﹡商務部發布全國消費促進月活動目錄

﹡仲量聯行表示內地酒店資產投資活動料明年初反彈

﹡國台辦表示第十二屆海峽論壇下周六在福建開幕

﹡樂視網因欺詐發行獲２﹒４億罰款，舊證券法頂格處罰

﹡上海發文促進在線文旅發展

﹡上海整治違法金融廣告，不得宣揚奢靡生活方式

﹡人行今放水１０００億，１７００億逆回購利率持平

﹡中國將發布倡議書，籲各國客觀處理數據安全問題；中國發《全球數據安全

倡議》，不得直接調取他國數據

﹡字節跳動向全球員工發獎金，危急時刻展示財政實力

﹡澳媒兩駐華記者遭中國國安約談後獲安排今早返抵悉尼

﹡報告指２０２５年深圳新經濟規模料將突破２萬億

﹡印軍否認越線及開槍，反指解放軍鳴槍挑釁在先

﹡機構料８月ＣＰＩ回落至２﹒４％，ＰＰＩ進一步改善

﹡國民黨派團赴閩出席海峽論壇，王金平稱會守法

﹡乘聯會表示內地８月廣義乘用車銷量增８﹒８％

﹡印度反駁指控解放軍鳴槍，外交部堅稱：印方先開槍

﹡中國發起數據安全倡議，外交部表示為全球規則提供藍本



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，台灣８月對大陸出口再創歷史新高



《其他消息》﹡林鄭月娥稱香港以行政主導，三權爭議達「愈辯愈明」效果；被深圳扣留

１２名港人需依據內地法律處理

﹡反修例首名教師襲警罪成判囚９周，獲准保釋上訴

﹡「快必」譚得志下午提堂，被加控４項發表煽動文字罪；譚得志被控發表煽

動文字，裁判官拒合併另一案件處理

﹡防疫抗疫基金撥出１﹒５億元資助藝術文化界

﹡深股通額度全日用４８﹒４億元，外資結束六日淨流出；滬股通額度全日用

２９﹒９億元，外資淨流入６３﹒５億

﹡新渡輪及港九小輪中標六條離島渡輪服務線

﹡戴德梁行料今年樓價將跌一成，最壞情況尚未出現；戴德梁行料中環地王估

值最多跌兩成，舖租跌勢已見底

﹡ＷｅＬａｂ預告將推兩個月定存息９﹒８厘優惠



《新冠肺炎》﹡本港新增６宗確診個案，３宗本地感染

﹡教育局期望官立學校呼籲學生和家長接受普及檢測

﹡習近平稱中國經濟率先恢復，要做好準備應對外部變化

﹡抗擊疫情表彰大會在京舉行，習近平向鍾南山頒勳章

﹡昆士蘭保險香港個人意外保險產品推心理健康支援保障

﹡林鄭月娥稱按情況決定是否再延長普及檢測，將盡快公布

﹡邱騰華冀下周五起取消主題樂園及展覽社交距離限制

﹡海關總署表示已對１９國５６家冷鏈食品企業暫停進口

﹡除非疫情逆轉，下一步或有條件重開夜總會泳池等處所

﹡梁子超稱大圍交通城群組反映當局追蹤工作未完全到位

﹡陳肇始稱放寬食肆每枱最多４人，重開麻雀館及機舖等

﹡嶺大表示若疫情持續改善，有望月底恢復部分面授課堂

﹡聶德權稱普檢計劃陽性百分比在預期之內

﹡信和酒店夥黃廷方慈善基金推膳食捐贈計劃

﹡張宇人稱酒吧等處所願限制顧客入座時間以換取重開

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