  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2020 07:50

《華爾街內望》美股三連跌，道指低６３２點，納指陷調整挫逾４％

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國科技股延續跌勢，美股周二（８日）三連跌，當中納指陷入
技術調整。
　　道指跌６３２點或２﹒２５％，報２７５００點。標指跌９５點或２﹒７８％，報３３３１
點。納指跌４６５點或４﹒１１％，報１０８４７點，由於從歷史高位累計已挫一成，意味陷入
技術調整。
　　標普價值股指數跌１﹒８４％，標普增長股指數更跌３﹒３８％，華爾街恐懼指標ＶＩＸ指
數微升２﹒３１％至３１點。
　　上周報道指日本軟銀在美股上漲期間買入大量科技股期權，加劇投資者的緊張情緒，並提醒
投資者莊家可能持有數十億美元的多頭頭寸以對沖期權交易。
　　板塊方面，科技股再次拖累美股走低４﹒５９％。能源股因油價跌穿每桶４０美元急挫
３﹒７１％。銀行股指數跌３﹒４４％，跟隨美債收益率走勢。
　　美國可能制裁中國晶片製造商中芯國際（００９８１），擔憂打擊美國國內供應商，費城半
導體指數跌３﹒４３％。
　　個股方面，亞馬遜、蘋果、特斯拉、微軟、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、
Ｎｅｔｆｌｉｘ自月初以來，市值已蒸發超過１萬億美元。當中特斯拉挫２１﹒０６％，創下史
上最大單日跌幅，因公司未成為標指數成份股。
　　摩根大通跌３﹒４８％，有報道指摩通正在調查涉嫌挪用新冠肺炎救助資金的員工。通用跳
漲７﹒９３％，公司收購美國電動卡車製造商Ｎｉｋｏｌａ共２０億美元股份，後者飆升
４０﹒７９％。
　　指標十年期國債收益率跌４個基點，報０﹒６８５％。兩年期與十年期國債收益率差收窄３
個基點，報５４個基點。（ａｌ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/09/2020
水中茅台，好飲嗎？（有片）
中國故事08/09/2020
《神州經脈》特朗普再提中美脫勾　中印局勢膠著　外資止六日出逃
香港要聞08/09/2020
【新冠肺炎】陳肇始：放寬食肆每枱最多4人　重開麻雀館及機舖等
FOCUS08/09/2020
【FOCUS】英揆再擺反枱姿態　國內掣肘難撐任性
財經熱話08/09/2020
【水中茅台】農夫山泉首掛大漲近五成半　分析建議35元先套利
開市Good Morning08/09/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：雅生活再穿底宜減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金