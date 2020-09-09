《華爾街內望》美股三連跌，道指低６３２點，納指陷調整挫逾４％

《經濟通通訊社９日專訊》美國科技股延續跌勢，美股周二（８日）三連跌，當中納指陷入

技術調整。

道指跌６３２點或２﹒２５％，報２７５００點。標指跌９５點或２﹒７８％，報３３３１

點。納指跌４６５點或４﹒１１％，報１０８４７點，由於從歷史高位累計已挫一成，意味陷入

技術調整。

標普價值股指數跌１﹒８４％，標普增長股指數更跌３﹒３８％，華爾街恐懼指標ＶＩＸ指

數微升２﹒３１％至３１點。

上周報道指日本軟銀在美股上漲期間買入大量科技股期權，加劇投資者的緊張情緒，並提醒

投資者莊家可能持有數十億美元的多頭頭寸以對沖期權交易。

板塊方面，科技股再次拖累美股走低４﹒５９％。能源股因油價跌穿每桶４０美元急挫

３﹒７１％。銀行股指數跌３﹒４４％，跟隨美債收益率走勢。

美國可能制裁中國晶片製造商中芯國際（００９８１），擔憂打擊美國國內供應商，費城半

導體指數跌３﹒４３％。

個股方面，亞馬遜、蘋果、特斯拉、微軟、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、

Ｎｅｔｆｌｉｘ自月初以來，市值已蒸發超過１萬億美元。當中特斯拉挫２１﹒０６％，創下史

上最大單日跌幅，因公司未成為標指數成份股。

摩根大通跌３﹒４８％，有報道指摩通正在調查涉嫌挪用新冠肺炎救助資金的員工。通用跳

漲７﹒９３％，公司收購美國電動卡車製造商Ｎｉｋｏｌａ共２０億美元股份，後者飆升

４０﹒７９％。

指標十年期國債收益率跌４個基點，報０﹒６８５％。兩年期與十年期國債收益率差收窄３

個基點，報５４個基點。（ａｌ）

