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即市新聞

09/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》後市未容樂觀

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。面對昨天（８日）從低位反彈的市況，或會令部分投資者回復
應市信心。筆者未敢否定港股大市就此正式回升的可能性，但認為機會不大，主因為全期局勢向
淡的程度為近期所罕見。作為一個審慎的投資者，現應保持客觀的應市態度，切勿主觀地斷定跌
浪已經結束。
　　這個跌浪的下跌動力源自科技股積極的獲利回吐沽盤，若非內地股市的升勢帶動國企股於低
位轉強的勢頭，大市的下跌幅度會更為明顯。明顯地，若國企股轉弱，或科技股無力大幅回升，
港股大市易跌難升的局勢將不易改變。本欄維持港股整體走勢向淡至本周五（１１日），甚至下
周二（１５日）的看法；至於其後大市的表現，則須作進一步觀察。最後，於指數期貨日線圖上
出現第一個買入訊號前，投資者不應急於入市增持現貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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