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即市新聞

09/09/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》４８╱５０

　　《缸邊隨筆》甚麼是４８╱５０？就是在美國５０個大城市中，有４８個有暴動。這是普林
斯頓（Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ）大學近日的一個調查結果。
　
　　這些大城市暴亂，似乎沒有停止跡象。原因除了是因為種族問題外，尚有因為美國年輕一代
的不滿現狀，因為他們看不到前途。
　
　　美國中產家庭數目在過去近６０年中不太減少，但低下收入家庭的佔比，在８０年代後，見
增加。結果是美國的貧富差，即堅尼系數，為０﹒４３４，是Ｇ７中最高的。堅尼系數以零到１
，零是貧富平等，１是貧富極不平等。
　
　　中等家庭數不減，但堅尼系數高，一個解釋是，貧者愈貧，富者愈富。富人家的子弟，要上
流的機會仍有，但窮家子就少了上流機會。
　
　　近年，美國的青少年多了跟家人同住，如拉長至１９００年來比，則今時跟父母同住的年輕
人比例，已升至１９３０年代大蕭條時的水平。
　
　　因此年輕一代人的選票，對今次特朗普的選情關係極大。特朗普會怎辦？美國的民主黨人話
，特朗普會在計算選票上出「奸計」，這個「奸計」具體會怎出，我們理不了，但市場已看到這
「奸計」之後的狀況。
　
　　金融市場會怎反應？詳細的明天談，先看昨晚（８日）美股怎表現。９月８日的美市走勢，
對美股是有特殊意義，也在明天談。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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