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09/09/2020 08:45

新東方在綫向控股股東及主席俞敏洪折讓逾７％配股，籌１７﹒８億

　　《經濟通通訊社９日專訊》新東方在綫（０１７９７）向母公司新東方教育科技及集團創辦
人兼主席俞敏洪全資擁有的Ｔｉｇｅｒｓｔｅｐ配售合共５９４３﹒２萬股新股，每股３﹒８７
美元（約３０港元），較上日收市價３２﹒３５元折讓７﹒２６％，佔擴大後股本５﹒９５％，
涉資約１７﹒８３億港元。
　　所得款項淨額料約１７﹒８１億港元，其中４０％將用於繼續改善及落實銷售及營銷活動，
以擴大學生基礎及提高學生入讀率；４０％用於投資改進及升級技術基礎設施；１０％用於教師
及教職員工（包括有關招聘及培訓）；餘下約１０％用作營運資金及其他一般公司用途。
　　交易完成後，新東方教育科技持股佔比由５３﹒１９％增至５５﹒２％，
Ｔｉｇｅｒｓｔｅｐ由１﹒６９％增至２﹒３６％。
　　集團認為認購事項將進一步加強與新東方之間的合作；進一步鞏固集團與新東方、
Ｔｉｇｅｒｓｔｅｐ及俞敏洪的利益；讓新東方維持其於集團的絕對控股權益並讓集團財務賬目
於新東方的財務賬目綜合入帳；及為集團呈現籌集資金的寶貴機會，進一步增強資本基礎及財務
狀況，進一步發展業務及加快其於在線教育市場的增長。
　　新東方教育科技其美國存託股票於紐約證券交易所上市。（ｎｓ）

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