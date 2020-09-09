港股低開３２８點報２４２９５，國指跌１３９點，科指挫１３９點

《經濟通通訊社９日專訊》美股復市大跌，科技股遭拋售，加上美國政府新財政刺激方案仍

然未通過，利淡美股氣氛。道指最多跌６６８點，納指急跌４６５點或４﹒１％收報１０８４７

點，三日以來累積下跌超過一成，進入技術性調整範圍。亞太股市下挫，日經２２５指數挫

３４１點，首爾指數跌２３點，港股則低開３２８點，科技股續捱沽，阿里（０９９８８）、小

米（０１８１０）及美團（０３６９０）均低開近３％；京東集團（０９６１８）跌近４％，暫

為表現最差科指股。

恆生指數開報２４２９５，跌３２８點或跌１﹒３４％，主板成交２２﹒９２億元。國企指

數報９６９０，跌１３９點或跌１﹒４２％。恆生科技指數失７０００大關創新低，開報

６９８４點，跌１３９點或跌１﹒９５％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒５２％，報３２﹒５元；騰訊（００７００）跌

１﹒２８％，報５０２元；港交所（００３８８）跌１﹒６３％，報３６２元；友邦保險

（０１２９９）無升跌，報８１﹒２元；中移動（００９４１）跌０﹒６５％，報５３﹒２元；

建行（００９３９）跌１﹒７９％，報５﹒４９元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆隆地產（００１０１） １９﹒６０元 跌３﹒６９％

阿里巴巴（０９９８８） ２６２﹒００元 跌２﹒８２％

小米集團（０１８１０） ２１﹒８０元 跌２﹒６８％

藥明生物（０２２６９） １７５﹒２０元 跌２﹒５６％

華潤置地（０１１０９） ３５﹒２０元 跌２﹒０９％

吉利汽車（００１７５） １６﹒００元 跌２﹒０８％

中海油 （００８８３） ８﹒１３元 跌２﹒０５％

申洲國際（０２３１３） １２１﹒８０元 跌２﹒０１％

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒８０元 跌２﹒００％

中國人壽（０２６２８） １８﹒４０元 跌１﹒９２％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團 （０９６１８） ２９３﹒２０元 跌３﹒８７％

比亞迪電子（００２８５） ３５﹒５０元 跌３﹒６６％

華虹半導體（０１３４７） ２４﹒００元 跌３﹒６１％

金蝶國際 （００２６８） １７﹒２０元 跌３﹒３７％

微盟集團 （０２０１３） １１﹒５４元 跌３﹒１９％

金山軟件 （０３８８８） ３７﹒４０元 跌３﹒１１％

阿里巴巴 （０９９８８） ２６２﹒００元 跌２﹒８２％

小米集團 （０１８１０） ２１﹒８０元 跌２﹒６８％

美團點評 （０３６９０） ２３１﹒８０元 跌２﹒６１％

眾安在線 （０６０６０） ４４﹒２５元 跌２﹒４３％

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（ｃａ）

